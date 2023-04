Mimovládky ocenili stopnutie novely nadačného zákona. Veria, že Karasovo ministerstvo nebude pretláčať zmeny

Pretláčanie zmien

Registrované partnerstvá

Netransparentné aspekty

14.4.2023 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie oceňujú, že dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger Demokrati ) a vláda stopli novelu nadačného zákona.Veria, že ministerstvo spravodlivosti to bude akceptovať a nebude sa usilovať pretláčať zmeny napríklad cez pozmeňujúce poslanecké návrhy. Uviedli to vo svojom stanovisku, ktoré zaslala Nadácia Zastavme korupciu „Nadácie Pontis, Zastavme korupciu, Centrum pre filantropiu a iniciatíva Inakosť považujú za správne, že vláda napokon od zámeru súkromných nadácií v navrhovanej podobe ustúpila," uvádzajú v tlačovej správe.„Správa majetku fyzických osôb na ich súkromné účely do mimovládneho neziskového sektora nepatrí,” uviedla advokátka spolupracujúca s nadáciou Pontis Eva Braxatorisová.Proti bola aj iniciatíva Inakosť, ktorá požaduje zavedenie registrovaných partnerstiev či manželstiev pre páry rovnakého pohlavia, ktoré by si v prípade schválenia nových pravidiel museli kvôli majetku zakladať nadácie a viesť účtovníctvo či mať správcu.Viaceré mimovládne organizácie i splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač novelu kritizovali.„Vítame, že vláda vypočula výzvu neziskového sektora aj hlas vyše 1 200 občanov, ktorí sa podpísali pod výzvu na stiahnutie novely,“ uviedol Vagač.Novela mala riešiť situáciu párov rovnakého pohlavia, no podľa organizácií ich reálne diskriminovala a do nadačného prostredia by priniesla netransparentné a nesystémové aspekty.Nadácie aktuálne plnia verejnoprospešné účely a zverejňujú informácie o svojich zakladateľoch aj hospodárení. Súkromné nadácie, ktoré by novela zaviedla, by mohol zakladať ktokoľvek, pričom údaje by neboli zverejňované.„Ukotvenie inštitútu súkromných nadácií do právneho poriadku a priamo do zákona o nadáciách je v priamom rozpore s doterajšou úpravou celého neziskového sektora a nepatrí to do úpravy zákona o nadáciách,“ vraví tvorca zákona o nadáciách Peter Haňdiak. Rozhodnutie vlády podľa neho prináša možnosť odbornej diskusie.