Progresívne Slovensko kritizuje vládou schválený návrh o zavedení inštitútu dôverníkov, pre LGBTI+ ľudí je ponižujúci

Návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení v piatok schválila vláda. Jeho cieľom je podľa rezortu spravodlivosti „vyjadrenie právneho rešpektu faktického stavu existencie osôb, ktoré požívajú dôveru inej fyzickej osoby, a to vrátane nezosobášených párov.“ Fiduciárne vyhlásenie je jednoduchý právny úkon pred notárom. Osoba tak do notárskej zápisnice prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách. Tento právny inštitút tiež rieši aj zásadnejšie otázky pre prípad smrti.





„Umožňuje pre prípad smrti určiť, že označený dôverník je preferovanou voľbou pri ustanovení za správcu dedičstva. Rovnako sa bude prihliadať na ustanovenie poručníka alebo opatrovníka deťom zosnulého,“ vysvetlil rezort spravodlivosti.



14.4.2023 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko kritizuje vládou schválený návrh o zavedení inštitútu dôverníkov. Podľa podpredsedníčky hnutia Lucie Plavákovej je navrhovaný zákon nezmyselný a ponižujúci. Poukazuje na to, že proti sa vyslovil dokonca aj občiansky sektor.„Po teroristickom útoku a vražde Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča sme počúvali sľuby, ktoré sa definitívne ukázali ako úplne prázdne. Za viac ako polroka nedokázal minister spravodlivosti Karas prísť s návrhom, ktorý by skutočne riešil problémy párov rovnakého pohlavia, ich rodín a detí a priniesol im právne a spoločenské uznanie,” uviedla Plaváková.Kritizuje, že návrh posiela jednotlivcov, ani nie páry, k notárovi ustanovovať si dôverníkov, pričom neumožňuje dediť a ani to, aby malo dieťa oficiálne uznaný vzťah s oboma rodičmi.„Vláda nám dáva jasne najavo, že LGBTI+ ľudí nepovažuje za rovnocenných občanov a občianky. Návrh neodstraňuje nijaké bariéry a v tejto podobe poslúži akurát na to, aby ho poslanci a poslankyne zneužili na šírenie ďalšej nenávisti voči bezbranným ľuďom,” zdôraznila Plaváková.