Mimovládky: Povinná predškolská príprava sa môže upraviť v 2. čítaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Viaceré mimovládne organizácie (MVO) vyzvali poslancov, aby schválili zavedenie povinnej predškolskej prípravy pre žiakov od piatich rokov. Podľa nich konštruktívnou diskusiou a rozumnými návrhmi v parlamente možno tento návrh uspokojivo upraviť s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa. Zároveň navrhujú, aby sa novela zákona upravila v druhom čítaní tak, aby vytvárala flexibilnejšie možnosti pre prípravu detí v iných formách predškolského vzdelávania, ale aj v domácom prostredí a upravila ustanovenia týkajúce sa opakovania predškolského ročníka a sankcií. TASR o tom informovali Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a kultúry a Braňo Tichý z organizácie Človek v ohrození.Podľa predstaviteľov mimovládnych organizácií, ktorí sú pod výzvou podpísaní, podpora vzdelávania v predškolskom veku dieťaťa je kľúčová. Ako uviedli, otázka prístupu ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu sa týka všetkých detí a prinesie im úžitok.uvádza sa vo výzve.Mimovládne organizácie tvrdia, že po dlhých rokoch pripravil rezort školstva prvý systémový krok, a to návrh opatrenia, ktorý má zlepšiť prístup k predškolskému vzdelávaniu zavedením povinnej predškolskej prípravy od piatich rokov.Návrh zákona by mal byť podľa mimovládnych organizácií zavádzaný do praxe s jasným cieľom budovať súdržné miestne spoločenstvá a posilňovať priateľstvá medzi deťmi pochádzajúcimi z rôznych sociálnych a etnických prostredí a s rozličnou mierou zdravotného znevýhodnenia, ktoré by sa mali v škôlkach spoločne vzdelávať.tvrdia mimovládne organizácie.Pod výzvou sú podpísaní Jarmila Lajčáková, Elena Gallová Kriglerová a Jana Kadlečíková z Centra pre výskum etnocity a kultúry, Braňo Tichý z neziskovej organizácie Človek v ohrození, Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Zuzana Havírová z organizácie Rómske advokačné a výskumné stredisko, Ján Orlovský z Nadácie otvorenej spoločnosti, Vlado Rafael z EDU Roma, Viktor Teru z Rómskeho vzdelávacieho fondu a Csaba Horváth zo združenia Za rozkvet Gemera.Parlament sa bude zavedením povinného predškolského vzdelávania pre všetky päťročné deti zaoberať na konci aktuálnej schôdze. Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok.