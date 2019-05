SaS chce, aby vláda predložila správy o situácii v lesnom hospodárstve

Na archívnej snímke rokovacia sála NR SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. mája (TASR) – Opoziční poslanci SaS chcú zaviazať vládu, aby do konca novembra tohto roka vypracovala štyri správy týkajúce sa situácii v lesnom hospodárstve a pôdohospodárstve. Zámer uznesenia predstavila na úvod siedmeho rokovacieho dňa 45. schôdze Národnej rady SR poslankyňa SaS Anna Zemanová.Vláda by mala predložiť plénu NR SR opatrenia na dôsledné dodržiavanie zásad vo vláde schválenom Národnom lesníckom programe, tiež by mala predložiť správu o konkrétnych opatreniach, aby sa dosiahli ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Vládny kabinet má okrem toho podľa Zemanovej predniesť parlamentu správu o prijatých a zrealizovaných opatreniach v lokalite svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.Poslednou predloženou má byť správa o opatreniach na zvýšenie transparentnosti s poskytovaním priamych platieb a agrodotácií.vysvetlila Zemanová. Podľa jej slov sa ľudia stretávajú s depresiou v spoločnosti, ako bude planéta prežívať.podotkla Zemanová.Zámer SaS si však v pléne vypočulo len niekoľko poslancov, sála bola poloprázdna. Rokovanie by malo skončiť tradične o 14. hodine. Poslanci v piatok budú rokovať o viacerých správach, napríklad z dielne verejnej ochrankyne práv, či Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR.