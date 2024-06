Mimovládky spustili hromadnú pripomienku proti zmene obmedzujúcej právo na prístup k informáciám

„Limitovaná informácia"

Právo na prístup k informáciám

17.6.2024 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie spustili petíciu a chcú podať hromadnú pripomienku. Žiadajú v nej zastaviť chystanú zmenu, ktorá obmedzuje ústavné právo na prístup k informáciám.Ako informoval komunikačný špecialista Nadácie Zastavme korupciu Norbert Chomistek, ministerstvo vnútra zavádza cenzúru na poskytovanie informácií nepriamo cez návrh zákona o kritickej infraštruktúre. Zabrániť prijatiu zmeny chcú prostredníctvom hromadnej petície mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris a Slovensko Digital.Mimovládne organizácie upozorňujú, že ministerstvo predložilo do pripomienkového konania zákon o kritickej infraštruktúre, ktorou zosúlaďuje slovenskú legislatívu s európskou. Nepriamo však novelizuje aj zákon o ochrane utajovaných skutočností, kde zavádza nový pojem, ktorý Európska únia nevyžaduje, a to ´limitovaná informácia´.„Takou bude každá informácia, ktorej zverejnenie by mohlo narušiť činnosť alebo dôveryhodnosť orgánu verejnej moci, a teda v podstate akákoľvek skutočnosť,” uviedol Ľubomír Daňko z Nadácie Zastavme korupciu.Novela môže podľa mimovládnych organizácií spôsobiť, že občania nebudú mať nárok na informácie, a to, či ich dostanú, bude len na svojvôli úradníkov. Verejnosť sa navyše nemusí dozvedieť ani to, ktoré informácie sú označené za limitované, keďže štátne orgány budú môcť utajiť aj zoznamy s limitovanými informáciami.Mimovládne organizácie preto spustili hromadnú pripomienku, aby sa mohli zapojiť do medzirezortného pripomienkového konania a pokúsili sa presadiť úplne vypustenie inštitútu limitovanej informácie z návrhu zákona, alebo aspoň jeho prísnu úpravu tak, aby takouto informáciou nemohlo byť čokoľvek, čo môže ohroziť dôveryhodnosť štátneho orgánu.„Právo na prístup k informáciám je ústavným právom a práve ústava stanovuje rámce na jeho obmedzovanie. Možnosť akúkoľvek informáciu označiť za limitovanú informáciu, ktorá môže ohroziť dôveryhodnosť štátneho orgánu, je príliš široká a dáva priestor pre svojvôľu orgánom štátnej správy. Je možné, že takáto zákonná úprava by testom ústavnosti neprešla,” upozornila Katarína Batková z Via Iuris.