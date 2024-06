Väčšina Ukrajincov je za to, aby prezident Zelenskyj zostal vo funkcii až do konca stanného práva

17.6.2024 (SITA.sk) - Až 70 percent obyvateľov Ukrajiny súhlasí s tým, aby Volodymyr Zelenskyj zostal na poste hlavy štáty až do konca stanného práva. Vyplýva to z nedávneho prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.V rámci jednotlivých ukrajinských regiónov so zotrvaním Zelenského vo funkcii súhlasí 65 až 74 percent respondentov.Znamená to, že nijaká oblasť krajiny jeho legitimitu nespochybňuje. Okrem toho s výkonom Zelenského na poste hlavy štátu je spokojná viac ako polovica Ukrajincov.