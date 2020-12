Mimovládky suplujú v mnohých ohľadoch štát, Heger im chce pridať na financiách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2020 - Podpora občianskej spoločnosti je na Slovensku ešte stále v začiatkoch. Po rokovaní so zástupcami mimovládnych organizácií to povedal minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Podľa šéfa rezortu financií by mal štát začať investovať viac úsilia a peňazí smerom k mimovládkam.„Musíme, žiaľ, povedať, že mimovládny sektor musel za posledné roky suplovať štát veľmi výrazným spôsobom. Tých oblastí, v ktorých vykonávajú prácu a pomáhajú štátu, je naozaj veľa. Preto sme aj dnes venovali pozornosť v diskusii tomu, akým spôsobom sa oblasti, ktoré chcem osloviť v pláne obnovy, týkajú mimovládneho sektora,“ povedal Heger.Zástupcovia mimovládneho sektora sa na stretnutí podelili o svoje skúsenosti z praxe, ktoré by mohli pomôcť pri vytváraní plánu obnovy.