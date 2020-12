V Pearl Harbor si pripomenuli obete japonského útoku na túto základňu počas druhej svetovej vojny (foto)

Zhromaždenie na móle

Straty na životoch

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Príslušníci americkej armády spolu s predstaviteľmi federálneho úradu National Park Service starajúceho sa o zachovanie dedičstva v prípade výnimočných miest histórie sa v pondelok stretli v Pearl Harbor na havajskom ostrove Oahu, aby si pripomenuli obete japonského útoku na túto americkú námornú základňu počas druhej svetovej vojny."Myslím si, že to, čo tu dnes vidíme, predstavuje odhodlanie. Napriek pandémii sme sa zišli, aby sme vzdali úctu a poďakovali sa našej najväčšej generácii. Znamená to tiež pripomienku všetkým, že nás nič nezastaví," uviedol admirál John Aquilino, veliteľ tichomorskej flotily USA.Účastníci spomienkovej slávnosti sa zhromaždili na móle, odkiaľ je výhľad na Pamätník bojovej lode Arizona (USS Arizona Memorial), postavený na vraku tohto amerického plavidla.Útok na Pearl Harbor bol prekvapivým úderom japonského cisárskeho námorníctva. Odohral sa 7. decembra 1941 a viedol k tomu, že USA vypovedali vojnu Japonsku a neskôr sa aktívne zapojili do druhej svetovej vojny.Útok si vyžiadal 2390 amerických životov. Takmer polovica tých, ktorí na americkej základni v Pearl Harbor zahynuli, boli námorníci na palube bojovej lode Arizona, ktorú japonské torpédoborce potopili už na začiatku útoku. Na smrť tak poslali 1177 z 1400 členov posádky.Počet starnúcich ľudí, ktorí útok na Pearl Harbor prežili, sa rokmi zmenšuje. Už 101-ročný Warren Upton, ktorý slúžil na USS Utah, sa na slávnosti zúčastnil iba virtuálne a prítomných pozdravil zo svojho domu v kalifornskom San José.Zaspomínal si, ako sa chvíľku pred útokom chcel oholiť, keď zacítil, ako loď zasiahlo prvé torpédo. Podotkol, že spomedzi členov posádky Utahu sú stále nažive traja vrátane jeho samotného.