Mimovládky v liste vyzývajú poslancov, aby neprijali novelu o ochrane oznamovateľov

List poslancom

Rozpor so smernicou Európskej únie

Ochrana oznamovateľov

8.1.2024 (SITA.sk) - Medzinárodné organizácie vo svojom liste vyzývajú slovenských poslancov, aby neprijali novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.Whistleblowing International Network (WIN) je medzinárodná sieť združujúca organizácie venujúce sa whistleblowingu, ľudským právam a boju proti korupcii so sídlom v škótskom Glasgowe.WIN sa okrem poslancov listom obrátila aj na členov vlády Roberta Fica Smer-SD ) a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ) so žiadosťou stiahnuť spomínanú novelu.List podpísalo 27 organizácií z celého sveta. Ak Slovensko navrhované zmeny príjme, podľa mimovládok to sťaží odhaľovanie korupčných trestných činov a obmedzí práva „whistleblowerov“ . K výzve zahraničných organizácií sa pridala aj Nadácia Zastavme korupciu WIN predovšetkým prekáža, že úpravou zákona sa už ochrana oznamovateľov nebude vzťahovať na policajtov a celkovo sa táto ochrana oslabí. Mimovládky tvrdia, že navrhované zmeny môžu byť dokonca v rozpore so smernicou Európskej únie (EÚ).„Smernica EÚ o whistleblowingu bola prelomovým nástrojom boja proti korupcii, a útok slovenskej vlády na ochranu oznamovateľov je nezákonnou obranou korupcie. Najviac poburujúce je, že ak zmeny prejdú, Slovensko bude jedinou krajinou, ktorá nebude chrániť oznamovateľov, kým vláda sama nebude súhlasiť, že odhaľovanie jej korupcie je ,nevyhnutnosťou´,“ tvrdí Tom Devine z WIN.Navrhovaná legislatíva podľa neho zmení zákon, ktorý chráni oznamovateľov, na zákon, ktorý chráni korupciu.Vládna novela ruší aj minimálnu ochranu oznamovateľov, ku ktorej sa podľa mimovládok Slovensko zaviazalo zavedením podmienky tzv. „nevyhnutnosti“. Príliš subjektívne je podľa mimovládok aj ustanovenie o „zdanlivom“ zneužívaní oznamovania a zároveň otvára priestor pre ľubovoľné odobratie ochrany.„Súčasné podmienky ochrany oznamovateľov vrátane zriadenia príslušného úradu začala pripravovať ešte predošlá vláda Roberta Fica a odobril to kabinet Petra Pellegriniho. Keď im teraz aktuálne prípady politicky nevyhovujú, vlastné pravidlá a úrad obchádzajú a bez riadnej diskusie idú meniť legislatívu, dokonca retroaktívne,“ uviedol riaditeľ TIS Michal Piško