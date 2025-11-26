|
Štvrtok 27.11.2025
26. novembra 2025
Mimovládky vítajú rozhodnutie o manželstvách ľudí rovnakého pohlavia, Aliancia za rodinu je zásadne proti
Mimovládky vítajú rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o manželstvách ľudí rovnakého pohlavia, Aliancia za rodinu však nesúhlasí. Mimovládna organizácia
26.11.2025 (SITA.sk) - Mimovládky vítajú rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o manželstvách ľudí rovnakého pohlavia, Aliancia za rodinu však nesúhlasí. Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) s nadšením prijala rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o tom, že členský štát EÚ je povinný uznať manželstvo dvoch občanov EÚ rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte.
Ak členská krajina odmietne uznať takéto manželstvo, podľa súdu môže spôsobiť vážne ťažkosti v administratívnej, profesionálnej aj súkromnej oblasti. Rozhodnutie súdu bolo jednohlasné. Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher pripomenul, že inštitút dlhodobo upozorňoval, že odmietnutie uznať manželstvo porušuje slobodu pohybu v rámci EÚ, ako aj právo na rodinný život.
„Dnes nám Súdny dvor dal za pravdu. Pravidlá týkajúce sa manželstva síce patria do právomoci členských štátov, ale tieto štáty sú pri výkone tejto právomoci povinné dodržiavať právo EÚ,“ zdôraznil Weisenbacher. Partnerský záväzok a rodina majú podľa neho totiž rovnakú hodnotu, či ide o muža a ženu, alebo o dve ženy či dvoch mužov.
„Štát nemá právo rozdeľovať rodiny len preto, že sú partneri rovnakého pohlavia. Podľa tohto rozhodnutia navyše ochrana tzv. národnej identity nie je ospravedlnením diskriminácie, a tak sa vzťahuje aj na Slovensko, aj po novelizácii ústavy, a podnikneme v tomto smere konkrétne kroky,“ vyhlásil Weisenbacher.
Prípad, o ktorom rozhodol Súdny dvor v utorok 25. novembra, sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku. Žiadali o prepis sobášneho listu do poľskej matriky, aby ich manželstvo v Poľsku uznali. Žiadosť im však odmietli, pretože poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo osôb rovnakého pohlavia.
Poľsko tak na základe rozhodnutia porušilo právo na voľný pohyb a pobyt, a tiež právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Právnička IĽP Katarína Klimentová informovala, že celé rozhodnutie analyzujú s cieľom nájsť možnosti, ako ho v praxi využiť aj v prospech slovenských párov, ktoré uzavreli manželstvo v inej krajine EÚ.
„Komunikujeme s viacerými takýmito pármi, ktoré by mali záujem o jeho uznanie v SR. Poskytneme im administratívnu a právnu pomoc. Viaceré páry sa už rozhodli, že chcú do toho ísť, ďalšie to zvažujú. Čo môžem povedať s istotou je, že v najbližších dňoch rozbehneme tento proces,“ dodala Klimentová. Rozhodnutie Súdneho dvora víta aj občianske združenie Ethos. Veriacim, ktorí s rozsudkom nie sú spokojní, združenie odporúča predstaviť si, že by napríklad v Nemecku neuznali ich sobáš, pretože tam cirkevné sobáše nemajú právnu platnosť.
„Tiež by sa zrejme pýtali, komu to môže vadiť, že ich cirkevný sobáš je uznaný, veď sa to týka len ich samotných. Rozsudok Európskeho súdu niektorým pomáha a pre ostatných sa predsa nič nemení. Chráni práva všetkých, dokonca aj tých, čo sa nad ním pohoršujú,“ uzavrelo združenie Ethos.
Ostrý nesúhlas s rozsudkom však vyslovilo občianske združenie Aliancia za rodinu. Súdny dvor podľa združenia svojím rozhodnutím proti Poľsku prejavil disrešpekt voči manželstvu a národnej identite a roztrhol EÚ. Rozsudok podľa Aliancie za rodinu posúva hranice súdneho aktivizmu.
„Nútiť Poľsko uznať homosexuálne manželstvá poľských občanov uzatvorené v Nemecku je obídením zmyslu manželstva a absolútnym nerešpektovaním poľskej ústavy a národnej identity Poľska. A tiež všetkých krajín, ktoré vo svojich ústavách majú zakotvené to, čo považujú za manželstvo,“ vyhlásilo združenie, ktoré si stojí za tým, že manželstvo uzatvára muž a žena na to, aby mali spolu deti a vychovávali ich.
„Preto dvaja muži nemôžu uzatvoriť manželstvo, príroda vylučuje, aby naplnili tento účel manželstva. Nie každé manželstvo môže mať deti, ale manželstvo zabezpečuje, že každé dieťa bude mať otca a mamu,“ vyhlásilo združenie. Úlohou súdu podľa Petra Beňa z Aliancie za rodinu nesmie byť ideologická kolonizácia štátov.
„Máme problém, ak nás súd núti uznávať ako manželstvo niečo, čo manželstvom nie je a nebude. Máme problém, ak súd tvrdí, že právo EÚ obsahuje uznanie manželstva osôb rovnakého pohlavia, hoci členské štáty tento úmysel pri jeho prijímaní nemali. Máme problém, ak súd obmedzuje suverénne právo štátov na výhradu verejného poriadku. Máme problém, ak nie štáty, ale Súdny dvor EÚ určuje, čo je národná suverenita konkrétneho štátu. Máme problém, ak sa prekračujú hranice kompetencií EÚ, ktorej žiaden štát nezveril svoje právo určiť, čo je manželstvo, rodina a rodičovstvo,“ zdôraznil Beňa.
Anton Chromík z Aliancie za rodinu je názoru, že Súdny dvor potrebuje reformu a nastavenie hraníc súdnej moci. Musí totiž podľa neho slúžiť ľuďom a rešpektovať hodnoty jednotlivých krajín.
„Jeho úlohou nemá byť nanucovanie svojej ideologickej definície manželstva. Ak v budúcnosti bude niektorá krajina EÚ uznávať mnohoženstvo či polyandriu, budeme ju tiež povinní uznávať v matrike?“ dodal Chromík. Upozornil, že Súdny dvor síce tvrdí, že nebude zasahovať do významu pojmov manželstva členským štátom, no presne to podľa neho Súdny dvor robí.
„Súdny dvor sa krok za krokom snaží, aby EÚ prestala byť naším domovom. Potrebuje reformu. Ale to nestačí! Musíme začať budovať reálnu alternatívu spoločenstva európskych štátov založených na rovnakých hodnotách pre čas, keď sa aj v dôsledku podobných konfliktov EÚ rozpadne,“ uzavrel Chromík.
Najvyšší európsky súd v utorok rozhodol, že členské štáty Európskej únie musia uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Rozhodnutie súdu sa týka podnetu dvojice Poliakov, ktorí sa zosobášili v roku 2018 v Berlíne, pričom jeden z manželov má aj nemecké občianstvo. Keď sa pár pokúsil presťahovať do Poľska a požiadal o registráciu sobášneho listu, úrady im to odmietli s odôvodnením, že poľské právo neumožňuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia, uviedol Súdny dvor Európskej únie vo vyhlásení.
„Dotknutí manželia ako občania EÚ požívajú slobodu pohybu a pobytu na území členských štátov a právo viesť normálny rodinný život pri využívaní tejto slobody aj po návrate do svojho členského štátu pôvodu,“ uviedol súd. Dodal, že „takéto odmietnutie je v rozpore s právom EÚ a porušuje nielen slobodu pohybu a pobytu, ale aj základné právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života“.
Zdroj: SITA.sk - Mimovládky vítajú rozhodnutie o manželstvách ľudí rovnakého pohlavia, Aliancia za rodinu je zásadne proti © SITA Všetky práva vyhradené.
