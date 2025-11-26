Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 26.11.2025
26. novembra 2025

Rozpočtový systém prejde modernizáciou, ministerstvo financií ukončilo verejné obstarávanie


66fe6c378237b786573268 676x451 26.11.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo financií ukončilo verejné obstarávanie v oblasti digitálnej správy štátu. Po rokovacom konaní podpíše zmluvu na poskytovanie aplikačnej podpory a rozvoja Rozpočtového informačného systému. Tento systém využívajú tisíce používateľov naprieč štátnou správou a samosprávami a podľa ministerstva je nevyhnutné, aby jeho prevádzka aj ďalší rozvoj zostali stabilné, bezpečné a technologicky udržateľné.


Obstarávanie sa uskutočnilo formou rokovacieho konania so zverejnením. Rezort financií vysvetľuje, že tento postup zvolili pre náročnosť a komplexnosť systému, ako aj pre potrebu detailne definovať zmluvné a technické podmienky tak, aby výsledkom bolo efektívne a hospodárne riešenie.

Hodnotiace pohovory


V procese sa kládol dôraz nielen na cenu, ale aj na kvalitu, odborné skúsenosti a schopnosť dodávateľa zabezpečiť kontinuitu systému. Kľúčoví experti uchádzačov museli prejsť hodnotiacimi pohovormi a ministerstvo počas rokovaní upravovalo podmienky tak, aby posilnilo kontrolné a nápravné mechanizmy v budúcej zmluve.

Výsledkom je výber spoločnosti PosAm, ktorá uspela v hodnotení po stránke kvality aj ceny. Rezort zároveň informoval, že sa mu v závere rokovaní podarilo dosiahnuť zníženie navrhovanej ceny o takmer 2,2 milióna eur bez DPH, čo predstavuje úsporu približne desať percent oproti pôvodnej ponuke. Celková zmluvná cena na obdobie štyroch rokov je 20,2 milióna eur bez DPH, pričom základné paušálne služby zostali cenovo nezmenené.

Transparentnosť a digitalizácia


Zvyšná časť predstavuje rámcový objem na úpravy systému vyplývajúce z legislatívnych a procesných požiadaviek. Samotná zmluva je uzatvorená na štyri roky s možnosťou dvoch trojročných opcií, ktoré by sa aktivovali formou dodatkov. Podľa ministerstva je stabilný rozvoj systému nevyhnutný, keďže musí reagovať na požiadavky Európskej únie v oblasti transparentnosti, digitalizácie a kontroly verejných financií.

Súčasťou nastavenia sú aj bezpečnostné štandardy Národného bezpečnostného úradu, keďže systém pracuje s najcitlivejšími údajmi o hospodárení štátu. Rozpočtový systém je zároveň úzko integrovaný s ďalšími kľúčovými platformami verejných financií, ako sú Štátna pokladnica, ITMS21+ či centrálne ekonomické systémy. Rozpočtový informačný systém používa viac ako 23-tisíc používateľov v štátnej a verejnej správe.


Zdroj: SITA.sk - Rozpočtový systém prejde modernizáciou, ministerstvo financií ukončilo verejné obstarávanie © SITA Všetky práva vyhradené.

