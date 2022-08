Mimovládna organizácia Poradňa nesúhlasí s rozsudkom v prípade segregácie rómskych žien v prešovskej pôrodnici

Rozsudok je nezákonný

Súd žalobu zamietol

Súdny spor trval deväť rokov

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva (Poradňa) nesúhlasí s rozhodnutím súdu, že umiestňovanie rómskych žien do takzvaných rómskych izieb v pôrodnici v nemocnici v Prešove nie je diskriminačné. V nedávnom vyhlásenom rozsudku z 29. júla tak rozhodol Okresný súd Bratislava III.Súdne konanie vo veci iniciovala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva (Poradňa) podanou verejnou žalobou podľa antidiskriminačného zákona.Rozsudok súdu prvej inštancie je podľa nej nezákonný, a preto podáva voči nemu odvolanie. Informovala o tom v tlačovej správe Poradňa pre občianske a ľudské práva.Poradňa podala žalobu ešte v decembri 2013 ako verejnú žalobu podľa antidiskriminačného zákona.„V súdnom konaní sme poukazovali na to, že na oboch oddeleniach gynekológie a pôrodníctva Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove tzv. „starej“ a „novej“ pôrodnici je zavedená dlhodobú prax umiestňovania rómskych žien do oddelených tzv. rómskych izieb. Namietali sme, že táto prax predstavuje ich segregáciu na základe etnickej príslušnosti. Segregácia predstavuje vážnu formu diskriminácie a je v rozpore s domácim antidiskriminačným zákonom aj medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou," uviedla Poradňa.Okresný súd Bratislava III žalobu v celom rozsahu zamietol. Podľa súdu Poradňa ako žalujúca strana nepreukázala, že sú rómske ženy umiestňované v oddelených izbách z dôvodu ich rómskej príslušnosti.Súd okrem toho konštatoval, že umiestňovanie rómskych žien na oddelenú izbu nemusí samo osebe predstavovať nezákonnú segregáciu a môže byť odôvodnené zdravotným stavom pacientiek, obsadenosťou oddelenia, ako aj tým, či konkrétne ženy samé neuprednostnili pobyt na izbe s inými rómskymi ženami.Mnohé rómske ženy si podľa vyjadrenia žalovanej nemocnice želajú byť umiestňované na izbe s inými rómskymi ženami a nemocnica v takom prípade podľa súdu len rešpektuje vôľu žien.„Tento rozsudok je ďalším potvrdením toho, že pre slovenské súdy je rozhodovanie o prípadoch rasovej diskriminácie stále výzvou. Z praxe viem, že súdne rozhodnutia sú často poznačené aj rasovými predsudkami, ktoré nie sú v našej spoločnosti ojedinelé. Tento rozsudok nie je výnimkou. Aj v tomto prípade dal súd väčšiu váhu výpovediam lekárskeho personálu, ako výpovediam samotných rómskych žien, ktoré túto prax potvrdzovali. Za pozornosť určite stojí aj skutočnosť, že súdny spor trval na okresnom súde skoro 9 rokov, čo určite nie je možné považovať za primerané," uviedla advokátka zastupujúca Poradňu v tomto súdnom spore Vanda Durbáková