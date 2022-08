Poškodenie leteckej základne na Kryme ukazujú satelitné zábery, Zelenskyj je odhodlaný získať polostrov späť (video+foto)

Možné poškodenie základne

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Satelitné zábery leteckej základne na Kryme ukazujú rozsiahle škody a niekoľko zničených bojových lietadiel. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Vojenským letiskom v Novofedorivke na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym otriasla v utorok séria výbuchov. O život prišla jedna osoba. Ukrajina sa neprihlásila k zodpovednosti, nové dôkazy však naznačujú možnosť cieleného útoku.Zábery americkej firmy Planet Labs ukazujú veľké oblasti spálenej zeme po požiaroch. Hlavná pristávacia dráha sa zdá nepoškodená, no najmenej osem lietadiel je poškodených alebo zničených.Viditeľných je viacero kráterov, pričom väčšina z nich je v konkrétnych oblastiach základne, kde bolo predtým - mimo ochrany hangárov, odstavených viacero lietadiel.Zábery pred a po od Planet Labs, ktorá monitoruje stovky satelitných záberov sponad Ukrajiny, sú prvým nezávislým potvrdením, že základňa mohla byť poškodená. Nie je však jasné, ako bola poškodená ani čo ju poškodilo.Rusko trvá na tom, že explózie spôsobili výbuchy munície v sklade v dôsledku porušenia protipožiarnych opatrení. Ukrajina sa neprihlásila k zodpovednosti a jej minister obrany v reakcii na ruské vyjadrenia ironicky konštatoval, že vinu zrejme nesú nezodpovední ruskí vojaci.„Myslím, že ruskí vojenskí chlapci na leteckej základni porušili vlastné veľmi jednoducho známe pravidlo: nefajčiť na nebezpečných miestach. To je ono,“ poznamenal Oleksij Reznikov.Ukrajinské vzdušné sily informovali, že zničená bola asi desiatka ruských lietadiel, no Rusi to odmietli s tým, že neprišli o žiadne lietadlo. Satelitné zábery však naznačujú, že to nie je pravda.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po utorkových výbuchoch venoval svoj nočný príhovor Krymu a naznačil, že Ukrajina musí pred koncom vojny polostrov získať naspäť.