|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 28.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Henrieta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. novembra 2025
Mimovládne organizácie zvolávajú protestný pochod proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov
Mimovládne organizácie apelujú na poslancov parlamentu, aby nerušili Úrad na ochranu oznamovateľov, zvolávajú protestný pochod pred Národnú radu (NR) SR. Ako informovali
Zdieľať
28.11.2025 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie apelujú na poslancov parlamentu, aby nerušili Úrad na ochranu oznamovateľov, zvolávajú protestný pochod pred Národnú radu (NR) SR. Ako informovali Nadácia Zastavme korupciu, VIA IURIS a Transparency International Slovensko, protestný pochod vyrazí v utorok 2. decembra o 17:00 z Námestia Slobody v Bratislave. Vyvrcholí pred budovou zákonodarného orgánu, kde sa bude konať protestné zhromaždenie.
K iniciatíve sa pripájajú aj ďalšie organizácie a iniciatívy, spolu s občanmi chcú apelovať na poslancov, aby odmietli nový zákon, ktorý má narýchlo a bez diskusie zlikvidovať Úrad na ochranu oznamovateľov. Účastníkov protestu vyzývajú, aby si na protest priniesli píšťalky, sú symbolom oznamovateľov korupcie.
Reagujú na postup vládnej koalície, ktorá v sobotu 22. novembra na mimoriadnom zasadnutí vlády rozhodla o zrušení ďalšej nezávislej protikorupčnej inštitúcie. Návrh je momentálne v parlamente, prerokúvaný je v skrátenom legislatívnom konaní. Mimovládky sú toho názoru, že daný zákon môže zásadne zúžiť ochranu ľudí, ktorí sa „pri strete s korupciou rozhodnú chrániť naše spoločné peniaze a riskovať tak svoje zamestnanie".
„Ak dovolíme, aby vláda takýmto spôsobom opäť zarezala nezávislú inštitúciu, ktorá má chrániť občanov, bude to znamenať ďalší posun Slovenska k autokratickým režimom,” vraví riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Mimovládne organizácie poukázali, že návrh zákona a proces jeho prijímania už kritizovali prezident Peter Pellegrini, generálny prokurátor Maroš Žilinka, ale aj Rada prokurátorov, Právny inštitút, Európska komisia či Protimonopolný úrad a Najvyšší kontrolný úrad. Kritike ho podrobili aj zástupcovia podnikateľov a zamestnávateľov a mnoho ďalších slovenských či zahraničných inštitúcií.
„Vládna väčšina naďalej ignoruje všetky výhrady týkajúce sa procesu prijímania zákona, jeho možnej protiústavnosti aj rozporu s európskym právom,” myslí si riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková. Je toho názoru, že vláda likviduje ochranu oznamovateľov napriek riziku prepadnutia platieb z Plánu obnovy či možných pokút od Európskej komisie. „Preto je dôležité, aby ľudia opäť vyšli do ulíc a pripomenuli politikom, že takto si tvorbu zákonov v demokratickom štáte nepredstavujú." dodala.
„Slovensko bolo pre Európu roky vzorom pre pravidlá chrániace ľudí, ktorí upozorňujú na korupciu. Tieto účelové zmeny bez riadnych argumentov a zákonného postupu, môžu vážne skomplikovať život nielen vyše stovke ľudí s už udeleným statusom chráneného oznamovateľa, ale hlavne odradiť od oznamovania korupcie množstvo ďalších,“ vyjadril sa riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško. Preto považuje za dôležité, aby sa v tejto situácii občania postavili za Úrad na ochranu oznamovateľov.
Zdroj: SITA.sk - Mimovládne organizácie zvolávajú protestný pochod proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov © SITA Všetky práva vyhradené.
K iniciatíve sa pripájajú aj ďalšie organizácie a iniciatívy, spolu s občanmi chcú apelovať na poslancov, aby odmietli nový zákon, ktorý má narýchlo a bez diskusie zlikvidovať Úrad na ochranu oznamovateľov. Účastníkov protestu vyzývajú, aby si na protest priniesli píšťalky, sú symbolom oznamovateľov korupcie.
Posun k autokratickým režimom
Reagujú na postup vládnej koalície, ktorá v sobotu 22. novembra na mimoriadnom zasadnutí vlády rozhodla o zrušení ďalšej nezávislej protikorupčnej inštitúcie. Návrh je momentálne v parlamente, prerokúvaný je v skrátenom legislatívnom konaní. Mimovládky sú toho názoru, že daný zákon môže zásadne zúžiť ochranu ľudí, ktorí sa „pri strete s korupciou rozhodnú chrániť naše spoločné peniaze a riskovať tak svoje zamestnanie".
„Ak dovolíme, aby vláda takýmto spôsobom opäť zarezala nezávislú inštitúciu, ktorá má chrániť občanov, bude to znamenať ďalší posun Slovenska k autokratickým režimom,” vraví riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Mimovládne organizácie poukázali, že návrh zákona a proces jeho prijímania už kritizovali prezident Peter Pellegrini, generálny prokurátor Maroš Žilinka, ale aj Rada prokurátorov, Právny inštitút, Európska komisia či Protimonopolný úrad a Najvyšší kontrolný úrad. Kritike ho podrobili aj zástupcovia podnikateľov a zamestnávateľov a mnoho ďalších slovenských či zahraničných inštitúcií.
Účelové zmeny bez argumentov
„Vládna väčšina naďalej ignoruje všetky výhrady týkajúce sa procesu prijímania zákona, jeho možnej protiústavnosti aj rozporu s európskym právom,” myslí si riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková. Je toho názoru, že vláda likviduje ochranu oznamovateľov napriek riziku prepadnutia platieb z Plánu obnovy či možných pokút od Európskej komisie. „Preto je dôležité, aby ľudia opäť vyšli do ulíc a pripomenuli politikom, že takto si tvorbu zákonov v demokratickom štáte nepredstavujú." dodala.
„Slovensko bolo pre Európu roky vzorom pre pravidlá chrániace ľudí, ktorí upozorňujú na korupciu. Tieto účelové zmeny bez riadnych argumentov a zákonného postupu, môžu vážne skomplikovať život nielen vyše stovke ľudí s už udeleným statusom chráneného oznamovateľa, ale hlavne odradiť od oznamovania korupcie množstvo ďalších,“ vyjadril sa riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško. Preto považuje za dôležité, aby sa v tejto situácii občania postavili za Úrad na ochranu oznamovateľov.
Zdroj: SITA.sk - Mimovládne organizácie zvolávajú protestný pochod proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislavská polícia pátra po páchateľovi, ktorý ženu pripravil v prepočte o viac než 44-tisíc eur
Bratislavská polícia pátra po páchateľovi, ktorý ženu pripravil v prepočte o viac než 44-tisíc eur
<< predchádzajúci článok
Na Hrebienku sa po druhýkrát uskutočnia vianočné trhy, stánky umiestnia neďaleko ľadového dómu
Na Hrebienku sa po druhýkrát uskutočnia vianočné trhy, stánky umiestnia neďaleko ľadového dómu