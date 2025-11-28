Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrieta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. novembra 2025

Na Hrebienku sa po druhýkrát uskutočnia vianočné trhy, stánky umiestnia neďaleko ľadového dómu


Tagy: Advent adventné trhy Hrebienok Tatranský ľadový dóm Vianočné trhy

Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách štartujú v sobotu vianočné trhy. Uskutočnia sa tam po druhýkrát. Ako ďalej informovala



Zdieľať
trhy 1 676x451 28.11.2025 (SITA.sk) - Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách štartujú v sobotu vianočné trhy. Uskutočnia sa tam po druhýkrát. Ako ďalej informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, konať sa budú každú sobotu a nedeľu počas adventu a následne denne od 26. decembra do 11. januára. Návštevníci lokality nájdu v stánkoch rôzne tatranské či vianočné jedlá a nápoje.


Stánky budú umiestnené neďaleko Tatranského ľadového dómu, ktorý nesie v tomto roku podobu Baziliky sv. Jána v Lateráne v talianskom Ríme, známej aj ako Lateránska bazilika. Vstup do kupoly, ktorá chráni dielo z 225 ton ľadu, je pre návštevníkov bezplatný.

Vianočné trhy na Hrebienku v nadmorskej výške 1 285 metrov mali vlani premiéru. Ešte vyššie, v nadmorskej výške viac ako 1 300 metrov, sa nachádzajú trhy na Štrbskom Plese.

Ako pre agentúru SITA vysvetlil Michal Sýkora, starosta Štrby, pod ktorú centrum turizmu a zimných športov patrí, pôvodne tam drevené stánky umiestnili pred zhruba desiatimi rokmi práve pre vianočné trhy. Napokon tam ostali a slúžia celoročne. Podľa Sýkoru však v budúcnosti plánujú organizovať vianočné trhy pred jedným z hotelov na Štrbskom Plese.


Zdroj: SITA.sk - Na Hrebienku sa po druhýkrát uskutočnia vianočné trhy, stánky umiestnia neďaleko ľadového dómu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Advent adventné trhy Hrebienok Tatranský ľadový dóm Vianočné trhy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mimovládne organizácie zvolávajú protestný pochod proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov
<< predchádzajúci článok
Ako správne triediť obaly z nákupov počas Black Friday?

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 