28.11.2025
|Denník - Správy
28. novembra 2025
Na Hrebienku sa po druhýkrát uskutočnia vianočné trhy, stánky umiestnia neďaleko ľadového dómu
Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách štartujú v sobotu vianočné trhy. Uskutočnia sa tam po druhýkrát. Ako ďalej informovala
28.11.2025 (SITA.sk) - Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách štartujú v sobotu vianočné trhy. Uskutočnia sa tam po druhýkrát. Ako ďalej informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, konať sa budú každú sobotu a nedeľu počas adventu a následne denne od 26. decembra do 11. januára. Návštevníci lokality nájdu v stánkoch rôzne tatranské či vianočné jedlá a nápoje.
Stánky budú umiestnené neďaleko Tatranského ľadového dómu, ktorý nesie v tomto roku podobu Baziliky sv. Jána v Lateráne v talianskom Ríme, známej aj ako Lateránska bazilika. Vstup do kupoly, ktorá chráni dielo z 225 ton ľadu, je pre návštevníkov bezplatný.
Vianočné trhy na Hrebienku v nadmorskej výške 1 285 metrov mali vlani premiéru. Ešte vyššie, v nadmorskej výške viac ako 1 300 metrov, sa nachádzajú trhy na Štrbskom Plese.
Ako pre agentúru SITA vysvetlil Michal Sýkora, starosta Štrby, pod ktorú centrum turizmu a zimných športov patrí, pôvodne tam drevené stánky umiestnili pred zhruba desiatimi rokmi práve pre vianočné trhy. Napokon tam ostali a slúžia celoročne. Podľa Sýkoru však v budúcnosti plánujú organizovať vianočné trhy pred jedným z hotelov na Štrbskom Plese.
