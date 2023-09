Mimozemšťan z UFO, gitarový virtuóz Vinnie Moore príde opäť k nám!

19.9.2023 (SITA.sk) -Svetoznámy gitarista Vinnie Moore je považovaný za jedného z priekopníkov gitarových shrederov, "drvičov". Po našom by sme skôr povedali "vyšívačov", alebo "štrikovačov"...Vinnie doposiaľ vydal 10 štúdiových sólových albumov, ktoré masovo ovplyvnili priaznivcov rockovej gitarovej, najmä inštrumentálnej hry. Pre fanúšikov je tiež známe, že je dlhoročným členom britskej legendy zo sedemdesiatych rokov UFO, kde prevzal žezlo po nemenej slávnom Michaelovi Schenkerovi. S UFO nahral 6 štúdiových albumov a koncertný záznam pre DVD. Okrem menovaných aktivít hosťoval na nespočetných projektoch a albumoch iných umelcov a medzi vrcholy jeho kariéry iste patrí aj účinkovanie v kapele Alice Coopera.Jeho sólové nahrávky, alebo aj nahrávky s UFO, ako aj koncertné vystúpenia sú vždy virtuóznym zážitkom pre fanúšikov, ale aj hudobných recenzentov. To všetko Vinnieho katapultovalo medzi gitarové ikony!Vinnie Moore sa vracia na turné po Európe s koncertnou prezentáciou jeho najnovšej nahrávky "Double Exposure". Tento raz je to ale niečo výnimočné, Vinnie vôbec prvý krát skomponoval skladby aj pre speváka. V jednom interview spomenul, že pesničky vznikali v čase covidového lokdownu, keď nebolo možné cestovať a chcel ostať v pracovne vyťažený. Mal už kostry šiestich skladieb a pomýšľal na vydanie EP, ale keď spracovával nápady z demonahrávok uvedomil si, ako sú mnohé pasáže spevné. Začali sa mu vynárať aj nápady pre texty a tak ich finalizoval do pesničkovej podoby aj s pomocou štyroch kamarátov, spevákov. Jedným z nich je Keith Slac, frontman od Michael Schenker Group.Na Európskom turné bude Vinnie Moora sprevádzať zostava:Spev: Titta Tani (Goblin)Gitara: Emiliano Tessitore (Doogie White Band)Basa: Francesco Caporaletti (Rowan Robertson band)Bicie: Roberto Pirami (Angelo Batio, Uli Roth)Offical website: www.vinniemoore.com Blue note, Nové Mesto nad Váhom Hudobný klub v Novom Meste nad Váhom | Bluenote Smer 77 Žilina Smer Klub 77 Žilina - (smer77.sk) Informačný servis