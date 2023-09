Putin je „druhý Hitler“, povedal Zelenskyj a Ukrajina vraj bráni tretej svetovej vojne

19.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko z toho, že „vychovalo druhého Hitlera“ v podobe Vladimíra Putina . Ako referuje web news.sky.com, Zelenskyj to povedal v obsiahlom nedeľňajšom rozhovore pre CBS.Okrem iného v ňom zdôraznil, že Ukrajina bojuje za to, aby zabránila tretej svetovej vojne. „Putina nedokážeme zmeniť. Ruská spoločnosť stratila rešpekt sveta - zvolili ho, potom ho znovu zvolili a vychovali druhého Hitlera. Urobili to. Nemôžeme sa vrátiť v čase. Ale môžeme to zastaviť,“ skonštatoval Volodymyr Zelenskyj.