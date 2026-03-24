 24hod.sk    Kultúra

24. marca 2026

MINIFESTIVAL EURÓPSKEHO FILMU 5x5 – Päť výnimočných filmov vo vašom meste zadarmo



Už 30. marca 2026 sa v bratislavskom kine CINEMAX BORY slávnostne otvorí 20. ročník putovného Minifestivalu európskeho filmu 5x5, ktorý potrvá do 1. apríla 2026.



MINIFESTIVAL EURÓPSKEHO FILMU 5x5 – Päť výnimočných filmov vo vašom meste zadarmo

 

Divákom prinesie päť výnimočných európskych filmov do piatich slovenských miest – Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Prešova a Žiliny. Všetky premietania sú zadarmo, treba si len rezervovať miesto. Hlavným organizátorom podujatia je Creative Europe Desk Slovensko, spoluorganizátormi sú Európsky parlament – Kancelária na Slovensku a sieť kín Cinemax.

Minifestival európskeho filmu 5x5 už 20 rokov prináša aktuálne európske festivalové tituly divákom naprieč Slovenskom – bez vstupného a s dôrazom na kvalitu, rozmanitosť a silné autorské vízie. Je príležitosťou objaviť silné príbehy, výnimočné filmárske vízie a európsku rozmanitosť priamo vo vašom kine. V tohtoročnej kolekcii filmov sú tituly, ktoré získali významné ocenenia na prestížnych festivaloch.

Festival ponúkne oceňovanú drámu Joachima Triera Citová hodnota, ktorá na nedávnom udeľovaní Oscarov získala sošku v kategórii Najlepší zahraničný film, program ďalej tvoria filmy Drobná nehoda Jafara Panahiho, Počuješ ma? Evy Libertad, Pohľad do slnka Masche Schilinski a dráma Sirat, ktorú nakrútil Oliver Laxe. Tešíme sa na vás od 30. marca do 1. apríla 2026 v kinách Cinemax.

 

Link na program minifestivalu: Program

 

FILMY:

CITOVÁ HODNOTA - Cena Oscar americkej Akadémie filmových umení a vied v kategórii najlepší cudzojazyčný film
NO / FR / DK / DE, 2025, 135 min., r. Joachim Trier
Žáner: dráma
Citlivá komediálna dráma o jednom dome a rodine, ktorá ho celé desaťročia obýva. Intímny a zároveň univerzálny príbeh o čase, pamäti a medziľudských vzťahoch.

Ocenenia:
Veľká cena – MFF Cannes
Nominácia: Cena LUX 2026

Distribútor: Asociácia slovenských filmových klubov

DROBNÁ NEHODA
IR / FR / LU, 2025, 102 min., r. Jafar Panahi
Žáner: dráma
To, čo sa začína ako drobná nehoda, prerastá do príbehu o spravodlivosti, pomste a odpustení v súčasnom Iráne.

Ocenenia:
Zlatá palma – MFF Cannes 2025
Nominácia: Cena LUX 2026

Distribútor: Asociácia slovenských filmových klubov

POČUJEŠ MA?
ES, 2025, 99 min., r. Eva Libertad
Žáner: dráma
Príbeh nepočujúcej Angely, ktorá sa počas tehotenstva vyrovnáva s obavami z materstva v spoločnosti, ktorá ľuďom so sluchovým postihnutím neposkytuje dostatočné porozumenie.

Ocenenia:
Cena divákov – MFF Berlín (sekcia Panorama)
Nominácia: Cena LUX 2026

Distribútor: Asociácia slovenských filmových klubov

POHĽAD DO SLNKA
DE, 2025, 149 min., r. Mascha Schilinski
Žáner: dráma
Hypnotická rodinná sága o štyroch dievčatách vyrastajúcich v rôznych dekádach, ktorých osudy sa prelínajú naprieč časom.

Ocenenia:
Cena poroty – Cannes Film Festival 2025

Distribútor: Filmtopia

SIRAT
ES / FR, 2025, 120 min., r. Oliver Laxe
Žáner: dráma, thriller
Otec so synom prichádzajú do marockých hôr hľadať stratenú dcéru – medzi rave komunitou a pulzujúcimi beatmi sa vydávajú na cestu do neznáma.

Ocenenia:
Cena poroty – Cannes Film Festival 2025

Distribútor: Filmtopia

Program Minifestival európskeho filmu 5x5, 2026

    
         
         

 

CINEMAX BORY BRATISLAVA

CINEMAX KOŠICE

CINEMAX PREŠOV MAX

CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA

CINEMAX ŽILINA

Pondelok 30. marca

Pondelok 30. marca

Pondelok 30. marca

Pondelok 30. marca

Pondelok 30. marca

18:00 - Drobná nehoda

20:00 - Drobná nehoda

20:00 - Drobná nehoda

20:00 - Drobná nehoda

20:00 - Drobná nehoda

Utorok 31. marca

Utorok 31. marca

Utorok 31. marca

Utorok 31. marca

Utorok 31. marca

17:30 - Počuješ ma?

17:30 - Počuješ ma?

17:30 - Počuješ ma?

17:30 - Počuješ ma?

17:30 - Počuješ ma?

20:00 - Sirat

20:00 - Sirat

20:00 - Sirat

20:00 - Sirat

20:00 - Sirat

Streda 1. apríla

Streda 1. apríla

Streda 1. apríla

Streda 1. apríla

Streda 1. apríla

17:00 - Citová hodnota

17:00 - Citová hodnota

17:00 - Citová hodnota

17:00 - Citová hodnota

17:00 - Citová hodnota

20:00 - Pohľad do slnka

20:00 - Pohľad do slnka

20:00 - Pohľad do slnka

20:00 - Pohľad do slnka

20:00 - Pohľad do slnka
         

sála H (72)

sála F (97)

sála E (84)

sála F (86)

sála C (155)

