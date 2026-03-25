 Meniny má Marián
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

25. marca 2026

Kniha, ktorá vás naučí žiť slobodnejšie a s menším tlakom na dokonalosť



V čase, keď sa od nás očakáva výkon, stratégia a jasne nalinkovaná budúcnosť, pôsobí kniha Malé experimenty ako tichá, ale silná vzbura.



Kniha, ktorá vás naučí žiť slobodnejšie a s menším tlakom na dokonalosť

Anne-Laure Le Cunff v nej spája neurovedu, psychológiu aj filozofiu a ukazuje, že spokojnejší život sa nemusí začať veľkým rozhodnutím, ale jedným nenápadným pokusom.

Autorka, ktorá je neurovedkyňou a zároveň podnikateľkou, stavia svoju knihu na zaujímavej myšlienke: život nemusíme chápať ako prísne naplánovaný projekt s pevnými míľnikmi, ale ako otvorené laboratórium. Nie miesto, kde musíme za každú cenu podať výkon, ale priestor, v ktorom skúšame, učíme sa, meníme smer a postupne zisťujeme, čo nám naozaj dáva zmysel. Tento prístup nie je postavený len na pocitoch či motivačných frázach. Kniha čerpá z neurovied, behaviorálnej psychológie aj filozofie a ponúka čitateľovi nový model rastu: menej kontroly, viac zvedavosti.

Malé experimenty

Kniha neponúka veľkolepé sľuby o okamžitej premene života. Nehovorí, že stačí nájsť jeden dokonalý cieľ a všetko do seba zapadne. Práve naopak, ukazuje, že takáto predstava býva často skôr pascou než riešením. Život podľa autorky nie je lineárny, a ak sa ho snažíme násilne vtesnať do lineárnych cieľov, často prichádzame o slobodu, tvorivosť aj radosť z objavovania.

Veľmi zaujímavo napríklad píše o tom, prečo a ako robiť „dobré chyby“ – také, ktoré nás posúvajú a ktoré vieme využiť pre lepší život. Práve tie premyslené, „dobré“ chyby môžu byť najlepším nástrojom osobného rastu. Mnohí slávni vedci, umelci aj podnikatelia by bez nich nikdy nedosiahli svoje objavy a úspechy. Omyl totiž nemusí byť zlyhaním, ale často začiatkom nového poznania – prečítajte si, Ako teda robiť dobré chyby a využiť ich pre svoj rast a úspech.

Práve toto je jeden z dôvodov, prečo Malé experimenty nepôsobia ako obyčajná „self-help“ príručka. Kniha má intelektuálne zázemie, ale zároveň nezabúda na každodenný život. Autorka nepíše pre akademikov, ale pre ľudí, ktorí sa snažia zorientovať vo vlastných rozhodnutiach, práci, vzťahu k výkonu a v neistote, ktorú moderný život prináša.

Čím je táto kniha iná než iné motivačné tituly

Jedna z najlepších vecí na tejto knihe je, že je praktická bez toho, aby sa zmenila na zoznam sterilných rád. Autorka vedie čitateľa k navrhovaniu jednoduchých osobných experimentov, ktoré môžu odhaliť skryté ambície, spochybniť staré mentálne nastavenia a pomôcť robiť rozhodnutia aj vtedy, keď neexistuje jediná správna cesta. Nejde len o produktivitu či kariéru. Tento prístup sa dá preniesť aj do kreativity, oddychu, medziľudských vzťahov či každodenného fungovania.

Ak hľadáte knihu, ktorá nie je len múdra, ale aj použiteľná, nie je len praktická, ale aj ľudská, a nie je len o tom, čo robiť, ale aj ako inak premýšľať o vlastnom živote, Malé experimenty stoja za pozornosť. Nie sú hlučné, ale o to dlhšie zostanú v hlave. A možno vo vás zanechajú presne tú chuť, ktorú má dobrá kniha vyvolať: chuť niečo skúsiť.


