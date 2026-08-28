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Minimalizmus vo farbách: rozšírená kolekcia batérií Grohe Lineare
Tagy: Batérie Kúpeľna PR Vodovodné batérie
Spoločnosť Grohe predstavila nové farby pre svoje kúpeľňové koncepty. Vďaka možnosti personalizácie pomocou farieb, je pri dizajne kúpeľní oveľa viac voľnosti a možností, čím Grohe ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Grohe predstavila nové farby pre svoje kúpeľňové koncepty.
Vďaka možnosti personalizácie pomocou farieb, je pri dizajne kúpeľní oveľa viac voľnosti a možností, čím Grohe reaguje požiadavky trhu.
Rozšírením radu Lineare posilňuje GROHE svoju dlhoročnú dizajnovú ikonu a odpovedá na rastúci dopyt po kúpeľniach s osobitým rukopisom. Minimalistická kolekcia batérií je teraz k dispozícii v troch farbách a povrchových úpravách: Matte Black, Cool Sunrise a Warm Sunset. Architektom, interiérovým dizajnérom a profesionálnym partnerom tak ponúka ešte viac tvorivej voľnosti.
Rozšírená paleta odráža rastúcu rolu farby ako dizajnového nástroja v kúpeľni. Matte Black vytvára v kombinácii s bielou keramikou výrazný kontrast a sebavedomý vzhľad, zatiaľ čo farebné prevedenia Cool Sunrise a Warm Sunset vnášajú do priestoru teplo a jemnú eleganciu. Vďaka širokému portfóliu, ktoré zahŕňa umývadlové batérie v niekoľkých veľkostiach, bidetové batérie aj nástenné a podomietkové vaňové a sprchové súpravy, drží kolekcia jednotný dizajn, naprieč rôznymi prevedeniami, spôsobmi použitia aj veľkosťami miestností. Profesionáli tak môžu vytvárať harmonické kúpeľňové priestory na mieru individuálnych prianí zákazníkov.
GROHE Lineare nečerpá len z dizajnu, ale spája estetickú čistotu s praktickými funkciami. Integrovaná technológia GROHE SilkMove zaisťuje plynulé a presné ovládanie páky po celú dobu životnosti batérie. Technológia studeného štartu GROHE OpenCold znamená, že v strednej polohe páky tečie iba studená voda, čo pri bežnom používaní zabraňuje zbytočnému ohrevu vody a spotrebe energie bez toho, aby to ubralo na komforte.
Rad Lineare tak zostáva tým, čím bol vždy: modernou, minimalistickou kolekciou, ktorá teraz ponúka viac farieb, viac charakteru a rovnako spoľahlivú technológiu.
Viac informácií o kolekcii Grohe Lineare a povrchových úpravách Matte Black, Cool Sunrise a Warm Sunset nájdete na Grohe.com.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Minimalizmus vo farbách: rozšírená kolekcia batérií Grohe Lineare © SITA Všetky práva vyhradené.
Vďaka možnosti personalizácie pomocou farieb, je pri dizajne kúpeľní oveľa viac voľnosti a možností, čím Grohe reaguje požiadavky trhu.
Rozšírením radu Lineare posilňuje GROHE svoju dlhoročnú dizajnovú ikonu a odpovedá na rastúci dopyt po kúpeľniach s osobitým rukopisom. Minimalistická kolekcia batérií je teraz k dispozícii v troch farbách a povrchových úpravách: Matte Black, Cool Sunrise a Warm Sunset. Architektom, interiérovým dizajnérom a profesionálnym partnerom tak ponúka ešte viac tvorivej voľnosti.
Osobité, dokonale zladené kúpeľne
Rozšírená paleta odráža rastúcu rolu farby ako dizajnového nástroja v kúpeľni. Matte Black vytvára v kombinácii s bielou keramikou výrazný kontrast a sebavedomý vzhľad, zatiaľ čo farebné prevedenia Cool Sunrise a Warm Sunset vnášajú do priestoru teplo a jemnú eleganciu. Vďaka širokému portfóliu, ktoré zahŕňa umývadlové batérie v niekoľkých veľkostiach, bidetové batérie aj nástenné a podomietkové vaňové a sprchové súpravy, drží kolekcia jednotný dizajn, naprieč rôznymi prevedeniami, spôsobmi použitia aj veľkosťami miestností. Profesionáli tak môžu vytvárať harmonické kúpeľňové priestory na mieru individuálnych prianí zákazníkov.
Úsporné riešenie stvorené pre každodenný komfort
GROHE Lineare nečerpá len z dizajnu, ale spája estetickú čistotu s praktickými funkciami. Integrovaná technológia GROHE SilkMove zaisťuje plynulé a presné ovládanie páky po celú dobu životnosti batérie. Technológia studeného štartu GROHE OpenCold znamená, že v strednej polohe páky tečie iba studená voda, čo pri bežnom používaní zabraňuje zbytočnému ohrevu vody a spotrebe energie bez toho, aby to ubralo na komforte.
Rad Lineare tak zostáva tým, čím bol vždy: modernou, minimalistickou kolekciou, ktorá teraz ponúka viac farieb, viac charakteru a rovnako spoľahlivú technológiu.
Viac informácií o kolekcii Grohe Lineare a povrchových úpravách Matte Black, Cool Sunrise a Warm Sunset nájdete na Grohe.com.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Minimalizmus vo farbách: rozšírená kolekcia batérií Grohe Lineare © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Batérie Kúpeľna PR Vodovodné batérie
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