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28. augusta 2026

Vo Švajčiarsku opäť uviedli do prevádzky najstaršiu jadrovú elektráreň v Európe


Tagy: Jadrová elektráreň spustenie

Vysoká teplota vody v rieke Aare počas leta prinútila elektráreň niekoľkokrát obmedziť alebo zastaviť výrobu. Jadrová elektráreň Beznau na severe



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gettyimages 512495443 676x447 28.8.2026 (SITA.sk) - Vysoká teplota vody v rieke Aare počas leta prinútila elektráreň niekoľkokrát obmedziť alebo zastaviť výrobu.


Jadrová elektráreň Beznau na severe Švajčiarska, ktorú počas uplynulých dvoch mesiacov opakovane odstavili pre letné horúčavy, je opäť plne v prevádzke.

Energetická spoločnosť Axpo v piatok oznámila, že druhý reaktor bol vo štvrtok znovu pripojený do elektrickej siete.

Teploty rieky Aare, ktorú elektráreň využíva na chladenie, počas letných horúčav výrazne stúpli.

Menili články


Prvý reaktor je opäť v prevádzke od 21. augusta. Druhý odstavili 4. augusta pre výmenu paliva, počas ktorej vymenili 20 zo 121 palivových článkov v aktívnej zóne.

„Reaktor sa teraz postupne vracia do výkonovej prevádzky a plnú kapacitu by mal dosiahnuť približne do dvoch dní,“ uviedla spoločnosť Axpo.

Elektráreň dvakrát odstavili


Elektráreň odstavili už v júni a opäť v júli pre nezvyčajne vysokú teplotu vody v Aare. Pre letné horúčavy museli výrobu obmedziť alebo dočasne zastaviť aj viaceré ďalšie európske jadrové elektrárne.

Jadrová energia tvorí viac ako tretinu výroby elektriny vo Švajčiarsku. Dva reaktory v Beznau, spustené v rokoch 1969 a 1971, pokrývajú približne desatinu domáceho dopytu.


Zdroj: SITA.sk - Vo Švajčiarsku opäť uviedli do prevádzky najstaršiu jadrovú elektráreň v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jadrová elektráreň spustenie
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