Minimálna hodnota stravných lístkov sa zvýši na 4,50 eura, zmení sa aj výška príspevku v prípade pracovnej cesty

4.2.2022 (Webnoviny.sk) - Minimálna hodnota stravných lístkov sa má pre státisíce zamestnancov zvýšiť zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eura. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje návrh opatrenia, podľa ktorého má stravné v prípade pracovnej cesty v dĺžke päť až 12 hodín stúpnuť zo súčasných 5,10 eura na 6 eur.Najnižšia hodnota gastrolístka pritom tvorí 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.Hodnota gastrolístka naposledy vzrástla v júli 2019. Parlament v máji 2020 schválil novelu zákona o cestovných náhradách, ktorou sa zvyšovanie súm stravného v rokoch 2020 a 2021 pozastavilo.„V januári 2022 sa začalo posudzovať, o akú sumu sa zvýši suma stravného pre jednotlivé časové pásma, a to na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za december 2021," uvádza rezort práce v materiáli, ktorý predložilo do pripomienkového konania.Za základňu sa pritom považuje február 2019, teda mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy stravného. „Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za december 2021 dosiahol hodnotu 117,5 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 17,5 percentuálneho bodu," tvrdí rezort práce a sociálnych vecí.Suma stravného v prípade pracovnej cesty v dĺžke päť až 12 hodín má ísť nahor zo súčasných 5,10 eura na 6 eur za každý deň.Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín sa má zvýšiť zo 7,60 eura na 9 eur a pri pracovnej ceste presahujúcej 18 hodín má ísť o nárast zo súčasných 11,60 eura na 13,70 eura.