Niekoľko poslancov koalície hlasovalo za zákon Hlasu-SD. Bolo to omylom alebo chybou v hlasovacom zariadení?

Chyba zariadenia aj omyl

Borguľa zákon vedome podporil

Novela zákona o znížení DPH

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičný návrh zákona na znížene dane z pridanej hodnoty (DPH) v gastrosektore podporilo v prvom čítaní šesť poslancov koalície. Len jeden z nich Patrick Linhart (klub Sme rodina) vopred avizoval, že bude hlasovať za. Niektorí z oslovených poslancov agentúrou SITA tvrdia, že sa stala chyba v hlasovacom zariadení.Za návrh strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) o znížení DPH v gastrosektore vo štvrtok 3. februára zo 115 prítomných bolo za 46 poslancov. Z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) návrh podporili Juraj Krúpa a Tomáš Šudík. Takmer celý klub OĽaNO sa zdržal.Zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) bola ako jediná za Jarmila Halgašová a z klubu Sme rodina Martin Borguľa, Petra Krištúfková a Patrick Linhart.Poslanec Krúpa povedal, že si nepamätá, že by bol za návrh Hlasu-SD. „Problém nie je ten, že som sa pomýlil, problém je ten, že máme problémy s hlasovacím zariadením. Iks poslancov sa pravidelne sťažuje, že ich hlasovacie zariadenie vykazuje inak, ako hlasovali alebo nakoniec ich nevykáže, že hlasovali. To bude určite aj môj prípad. Určite je to chyba hlasovacieho zariadenia,“ uviedol.O pomýlení hovorí poslanec Šudík. „V hlasovaní pri tomto zákone som sa pomýlil. Ministerstvo financií plánuje daňovo-odvodovú reformu, ktorá ráta s 10-percentným DPH pre gastro a bude problematiku riešiť komplexnejšie, ako návrh strany Hlas,“ povedal Šudík.Poslankyňa Halgašová uviedla, že hlasovanie rieši s organizačným odborom parlamentu. „Bola to chyba v hlasovacom zariadení,“ poznamenala.Naopak, poslanec Borguľa hovorí, že vedome zákon podporil. Poukázal na to, že v programovom vyhlásení vlády je v časti venovanej cestovnému ruchu ustanovenie o znížení DPH pre gastrosektor. Nevidí preto problém vo svojom hlasovaní. „Nepovažujem to za akékoľvek porušenie koaličnej zmluvy, lebo je to súčasť programového vyhlásenia vlády. Podporil som to a vždy to podporím a je úplne jedno, kto to bude predkladať,“ vyjadril sa Borguľa.Poslanci Hlasu-SD v novele zákona o DPH v súvislosti s pandémiou a zlou finančnou situáciou podnikov pôsobiacich v gastronómii navrhovali dočasne znížiť DPH na úroveň 5 percent na služby spojené s podávaním jedál a nápojov. Tiež navrhli od 1. januára 2023 ponechať trvalo sadzbu DPH na úrovni 10 percent pre tieto služby.