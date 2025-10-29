Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klára
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. októbra 2025

Minimálna mzda v Nemecku sa rekordne zvýši


Tagy: Minimálna mzda Nemecká ekonomika Zvýšenie

Nemecká vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy v krajine na 14,60 eura za hodinu. Ide o najväčšie zvýšenie odvtedy, ako krajina pred desiatimi rokmi minimálnu mzdu zaviedla. Zvýšenie sa ...



Zdieľať
germany_cabinet_47814 1 676x451 29.10.2025 (SITA.sk) - Nemecká vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy v krajine na 14,60 eura za hodinu. Ide o najväčšie zvýšenie odvtedy, ako krajina pred desiatimi rokmi minimálnu mzdu zaviedla.


Zvýšenie sa uskutoční v dvoch fázach. Zo súčasných 12,82 eura sa zvýši na 13,90 eura začiatkom budúceho roka a potom 1. januára 2027 stúpne na 14,60 eura za hodinu.

Milióny zamestnancov dostanú za svoju prácu citeľne viac a firmy si môžu zodpovedne rozložiť rastúce náklady na dva roky,“ povedala nemecká ministerka práce Bärbel Basová.

Zvýšenie je „dôležitým krokom k väčšej spravodlivosti a uznaniu pre tých, ktorí udržiavajú našu krajinu v chode deň čo deň“, uviedla Basová, ktorá je líderkou nemeckých sociálnych demokratov (SPD). Sociálni demokrati sú koaličným partnerom konzervatívneho bloku CDU/CSU kancelára Friedricha Merza. Podľa ministerstva práce bude z tohto zvýšenia v Nemecku profitovať približne šesť miliónov pracovníkov.


Zdroj: SITA.sk - Minimálna mzda v Nemecku sa rekordne zvýši © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minimálna mzda Nemecká ekonomika Zvýšenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Revolúcia v zálohovaní na Slovensku pokračuje. TOMRA po augustovom úspechu zálohomatu TOMRA R1 predstavuje ďalšie špičkové riešenie
<< predchádzajúci článok
Malý nákup, veľká pomoc rodinám v núdzi: Kaufland už siedmy raz štartuje projekt Darujte úsmev 2x

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 