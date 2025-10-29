|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Malý nákup, veľká pomoc rodinám v núdzi: Kaufland už siedmy raz štartuje projekt Darujte úsmev 2x
Tagy: Darujte úsmev 2x PR
Adventný kalendár od Kauflandu preto prináša nielen radosť, ale aj konkrétnu pomoc tým, ktorým hrozí strata domova a rozpad rodiny. Projekt "Darujte úsmev 2x" im dáva šancu zostať spolu. ...
Zdieľať
29.10.2025 (SITA.sk) - Adventný kalendár od Kauflandu preto prináša nielen radosť, ale aj konkrétnu pomoc tým, ktorým hrozí strata domova a rozpad rodiny. Projekt "Darujte úsmev 2x" im dáva šancu zostať spolu.
Na Slovensku chudoba zasiahla v minulom roku 980-tisíc obyvateľov, pričom najviac sú jej vystavené mnohopočetné rodiny a rodičia samoživitelia. Podľa údajov Štatistického úradu SR počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením medziročne stúpol o 37-tisíc ľudí a zvlášť znepokojivé je, že v takýchto podmienkach žilo vlani každé štvrté dieťa do 16 rokov. Tieto rodiny často čelia nevyhovujúcemu bývaniu, nedostatku kvalitnej stravy a sú ohrozené stratou domova.
Aj preto Kaufland opäť prináša projekt "Darujte úsmev 2x", ktorý neprináša iba radosť z kúpy adventného kalendára, ale aj z pomoci rodinám ohrozeným stratou bývania. Z každého predaného kalendára s motívom Macka Dobroočka venuje 0,10 eur na podporu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Táto nezisková organizácia už vyše tridsať rokov poskytuje pomoc rodinám, ktoré ju potrebujú, a to nielen prostredníctvom finančnej podpory, ale aj psychologickým, právnym či sociálnym poradenstvom.
"Niektoré rodiny sa dostali do začarovaného kruhu a je náročné z neho vystúpiť. Ale každý rozhovor, každá poradňa, každý kontakt s nimi je ako výhybka na trati. Možno ešte nevedia, kam vedie, ale fakt, že prišli a poprosili o pomoc, znamená, že chcú zmeniť smer. V tomto im verím a ďakujem všetkým dobrým ľuďom za každé jedno darované euro," zdôrazňuje Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Úsmev ako dar.
Adventný kalendár od Kauflandu je už sedem rokov viac než len sladké prekvapenie s čokoládovými okienkami. "Stal sa symbolom pomoci, ktorá prináša radosť nielen deťom našich zákazníkov, ale aj rodinám v zložitej situácii. Tešíme sa, že u nás nakupujú ľudia s otvoreným srdcom, ktorí neváhajú vložiť si do košíka aj tento kalendár a podajú pomocnú ruku niekomu, koho možno nikdy nestretnú. Dokazujú, že dobro sa dokáže šíriť ďalej, a to je pre nás ten najväčší vianočný zázrak," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Za číslami o chudobe sa skrývajú skutočné ľudské osudy. Jedným z nich je príbeh Michala, ktorý spolu s manželkou Zuzkou a deťmi žil skromne, no šťastne. Úsmev ako dar rodinu sprevádza už päť rokov, pomohol jej zabezpečiť vlastné bývanie aj pocit stability. V lete 2025 však rodinu zasiahla tragédia, pretože Zuzka zahynula s dcérkou Dorotkou pri pokuse zachrániť ju po páde do rieky Hron. Michal zostal zo dňa na deň sám so štyrmi deťmi a vnúčatkom, ktoré potrebujú pravidelnú starostlivosť.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar stojí aj pri Michalovi, ktorý prežíva ťažké obdobie. Aj keď mu osud vzal manželku a dcéru, pomáha jeho rodine prekonať smútok a dávať deťom istotu domova. Takýchto jednorodičovských rodín je na Slovensku veľa a občianske združenie im môže podávať pomocnú ruku aj vďaka podpore obchodného reťazca. Projekt "Darujte úsmev 2x" Kaufland realizuje počas adventného obdobia a doteraz naň prispel sumou vyše 115-tisíc eur. Táto pomoc umožnila mnohým rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných podmienkach, získať stabilné bývanie, poskytla im odborné poradenstvo či finančnú podporu. Aj vďaka nej stovky detí mohli zostať pod jednou strechou so svojou rodinou.
Adventný kalendár s motívom Macka Dobrooočka, ktorý je dostupný vo všetkých predajniach obchodného reťazca, tak nie je len symbolom blížiacich sa sviatkov, ale aj konkrétnym nástrojom solidarity. Spája zákazníkov, Kaufland a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spoločnom úsilí pomáhať rodinám, ktoré sú ohrozené stratou bývania, udržať ich pohromade.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Malý nákup, veľká pomoc rodinám v núdzi: Kaufland už siedmy raz štartuje projekt Darujte úsmev 2x © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Slovensku chudoba zasiahla v minulom roku 980-tisíc obyvateľov, pričom najviac sú jej vystavené mnohopočetné rodiny a rodičia samoživitelia. Podľa údajov Štatistického úradu SR počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením medziročne stúpol o 37-tisíc ľudí a zvlášť znepokojivé je, že v takýchto podmienkach žilo vlani každé štvrté dieťa do 16 rokov. Tieto rodiny často čelia nevyhovujúcemu bývaniu, nedostatku kvalitnej stravy a sú ohrozené stratou domova.
Aj preto Kaufland opäť prináša projekt "Darujte úsmev 2x", ktorý neprináša iba radosť z kúpy adventného kalendára, ale aj z pomoci rodinám ohrozeným stratou bývania. Z každého predaného kalendára s motívom Macka Dobroočka venuje 0,10 eur na podporu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Táto nezisková organizácia už vyše tridsať rokov poskytuje pomoc rodinám, ktoré ju potrebujú, a to nielen prostredníctvom finančnej podpory, ale aj psychologickým, právnym či sociálnym poradenstvom.
"Niektoré rodiny sa dostali do začarovaného kruhu a je náročné z neho vystúpiť. Ale každý rozhovor, každá poradňa, každý kontakt s nimi je ako výhybka na trati. Možno ešte nevedia, kam vedie, ale fakt, že prišli a poprosili o pomoc, znamená, že chcú zmeniť smer. V tomto im verím a ďakujem všetkým dobrým ľuďom za každé jedno darované euro," zdôrazňuje Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Úsmev ako dar.
Adventný kalendár od Kauflandu je už sedem rokov viac než len sladké prekvapenie s čokoládovými okienkami. "Stal sa symbolom pomoci, ktorá prináša radosť nielen deťom našich zákazníkov, ale aj rodinám v zložitej situácii. Tešíme sa, že u nás nakupujú ľudia s otvoreným srdcom, ktorí neváhajú vložiť si do košíka aj tento kalendár a podajú pomocnú ruku niekomu, koho možno nikdy nestretnú. Dokazujú, že dobro sa dokáže šíriť ďalej, a to je pre nás ten najväčší vianočný zázrak," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Čokoládová maličkosť má silu pomáhať
Za číslami o chudobe sa skrývajú skutočné ľudské osudy. Jedným z nich je príbeh Michala, ktorý spolu s manželkou Zuzkou a deťmi žil skromne, no šťastne. Úsmev ako dar rodinu sprevádza už päť rokov, pomohol jej zabezpečiť vlastné bývanie aj pocit stability. V lete 2025 však rodinu zasiahla tragédia, pretože Zuzka zahynula s dcérkou Dorotkou pri pokuse zachrániť ju po páde do rieky Hron. Michal zostal zo dňa na deň sám so štyrmi deťmi a vnúčatkom, ktoré potrebujú pravidelnú starostlivosť.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar stojí aj pri Michalovi, ktorý prežíva ťažké obdobie. Aj keď mu osud vzal manželku a dcéru, pomáha jeho rodine prekonať smútok a dávať deťom istotu domova. Takýchto jednorodičovských rodín je na Slovensku veľa a občianske združenie im môže podávať pomocnú ruku aj vďaka podpore obchodného reťazca. Projekt "Darujte úsmev 2x" Kaufland realizuje počas adventného obdobia a doteraz naň prispel sumou vyše 115-tisíc eur. Táto pomoc umožnila mnohým rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných podmienkach, získať stabilné bývanie, poskytla im odborné poradenstvo či finančnú podporu. Aj vďaka nej stovky detí mohli zostať pod jednou strechou so svojou rodinou.
Adventný kalendár s motívom Macka Dobrooočka, ktorý je dostupný vo všetkých predajniach obchodného reťazca, tak nie je len symbolom blížiacich sa sviatkov, ale aj konkrétnym nástrojom solidarity. Spája zákazníkov, Kaufland a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spoločnom úsilí pomáhať rodinám, ktoré sú ohrozené stratou bývania, udržať ich pohromade.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Malý nákup, veľká pomoc rodinám v núdzi: Kaufland už siedmy raz štartuje projekt Darujte úsmev 2x © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Darujte úsmev 2x PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Minimálna mzda v Nemecku sa rekordne zvýši
Minimálna mzda v Nemecku sa rekordne zvýši
<< predchádzajúci článok
Vláda odobrila výmenu štátneho tajomníka na Huliakovom ministerstve, vo funkcii končí Krnáč
Vláda odobrila výmenu štátneho tajomníka na Huliakovom ministerstve, vo funkcii končí Krnáč