Minister Blanár rokoval s indickým kolegom o posilnení vzťahov a spolupráci v oblasti vzdelávania – VIDEO, FOTO

Presadzovanie na indickom trhu

Posilnenie vzťahov vo viacerých oblastiach

Presun do Kalkaty

20.3.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár uzavrel svoj pracovný program v indickom Dillí bilaterálnym rokovaním s indickým ministrom zahraničných vecí Subrahmanjamom Džajšankarom. Obaja partneri potvrdili intenzívny politický dialóg, ktorý prináša hmatateľné výsledky, vrátane medziročného nárastu vzájomného obratu a posilnenia spolupráce v oblasti vzdelávania a obrany.„V apríli budeme na Slovensku hostiť prezidentku Indickej republiky spolu s veľkou obchodnou misiou,“ uviedol minister Blanár, pričom vyzdvihol nárast obchodnej výmeny, ktorá za minulý rok dosiahla takmer 1,3 miliardy eur.Ako uviedol šéf diplomacie, aj slovenskí exportéri sa čoraz častejšie presadzujú na indickom trhu. Významné investície tam realizujú Tatravagónka Poprad a spoločnosť ENVIEN v závode na výrobu biopalív, ktorý stavia spolu s indickou firmou.Naopak najväčšou indickou investíciou v Európe je automobilka Jaguar Land Rover na Slovensku, ktorú vlastní indická skupina Tata Group. Ministri sa počas stretnutia zhodli na potrebe pokračovania nárastu hospodárskej a investičnej spolupráce, vrátane zintenzívnenia dialógu o Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou.„Pre Slovensko je dohoda mimoriadne dôležitá, pretože hovorí aj o dovoze automobilov, ktoré sú dnes zaťažené vysokými clami. Tento obchod je pre nás kľúčový, záleží nám preto na výhodnejších podmienkach,“ potvrdil Blanár. V rozhovore sa dotkli aj témy konkurencieschopnosti EÚ a perspektívneho rozvoja Indie. V tejto otázke by mohla podľa šéfa slovenského rezortu zahraničných vecí napomôcť i dohoda o ochrane investícií.Blanár informoval, že Slovensko a India posilňujú svoje vzťahy nielen v oblasti obchodu, ale aj vo vzdelávaní a obrannom priemysle. V súčasnosti študuje na Slovensku približne 600 indických študentov a v rámci podnikateľskej misie SR sú v Indii prítomné tri univerzity - zo Žiliny, Košíc a Bratislavy, ktoré absolvovali rokovania.„India napreduje neskutočným spôsobom, a to aj vďaka vzdelávaniu. Máme záujem o túto spoluprácu,“ uviedol minister Juraj Blanár. Dodal, že koncom marca sa ďalšia slovenská misia zúčastní na indickom veľtrhu pod záštitou Ministerstva školstva SR Podľa ministra, v oblasti obranného priemyslu vidia obe krajiny príležitosť na spoluprácu, pričom India má štvrtý najvyšší vojenský rozpočet na svete. Blanára ešte čaká presun do Kalkaty, kde slávnostne otvorí honorárny konzulát SR, ktorý bude dôležitým centrom pre rozvoj bilaterálnych vzťahov, ako aj podporou pre slovenských podnikateľských aktivít v regióne.Počas návštevy v Dillí absolvovala slovenská delegácia intenzívny program vrátane účasti na ekonomickom fóre CII India – Europe Business a geopolitickej konferencii Raisina Dialogue 2025, kde Blanár diskutoval v jednom z hlavných panelových blokov. Na veľvyslanectve SR v Dillí sa konal aj 2. ročník Slovenského technologického a inovačného dňa.