Zomrela Oľga Grosz Lichtig z prvého transportu, v koncentračnom tábore prežila tri roky

V táboroch prežila tri roky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Viacero spomienkových podujatí v Poprade

20.3.2025 (SITA.sk) - Vo veku sto rokov zomrela v Izraeli jedna z posledných žijúcich žien z prvého transportu do nacistického koncentračného tábora Auschwitz Oľga Grosz Lichtig. Potvrdila to pre agentúru SITA americká spisovateľka a filmárka Heather Dune Macadam s tým, že sa tak stalo ešte počas minulého týždňa. V súčasnosti podľa nej žijú už len dve ženy z prvého transportu.Podľa svedectiev prežilo vojnu z takmer tisícky dievčat z transportu vypraveného z Popradu dňa 25. marca 1942 len približne dvadsať. V novembri 2023 zomrela v Amerike vo veku 98 rokov Regina Pretter, hovorilo sa vtedy o pravdepodobne poslednej preživšej. V úvode marca však vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok na sociálnej sieti informoval o tom, že tri z preživších ešte žijú.Odvolal sa vtedy na informácie práve od spomínanej spisovateľky Macadam, ktorá sa dlhodobo venuje téme holokaustu. V dobytčích vagónoch smerujúcich do Osvienčimu bola v marci podľa nej okrem spomínanej Oľgy aj Antónia Rosenbaum Reichner (100 rokov) žijúca v Izraeli a Judita Spielberger Mittelman (99 rokov) žijúca v USA.„S veľkým zármutkom vám chcem oznámiť, že Oľga Grosz Lichtig zomrela 11. marca 2025 vo veku 100 rokov a osem mesiacov. Pri prvom transporte do Auschwitzu jej vytetovali číslo 1933. V táboroch smrti prežila tri roky,“ napísala vo štvrtok americká spisovateľka na sociálnej sieti.Od prvého transportu slovenských židovských dievčat do nacistického koncentračného tábora uplynie 83 rokov. V Poprade sa pri tejto príležitosti uskutoční viacero spomienkových podujatí. V piatok 21. marca to bude pietna spomienka v Podtatranskom múzeu v Poprade o 16:00.Osudy ľudí zasiahnutých tragédiou holokaustu si tam pripomenú v spolupráci so študentmi Strednej odbornej školy polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite, ktorí odprezentujú činnosť dejepisného krúžku Zabudnuté dejiny podtatranského regiónu.V utorok 25. marca bude nasledovať pietna spomienka o 14:00 pri pamätnej tabuli na popradskej železničnej stanici, o 16:00 sa v Tatranskej galérii uskutoční otvorenie výstavy Svedectvá preživších.