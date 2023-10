Minister „chrapúnsky“ odvolal Hamrana a podľa Grendela sa dejú čistky typu „nezostane po nich ani mastný fľak“

Odvolanie mu neoznámil do očí

27.10.2023 (SITA.sk) - Nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) „chrapúnsky“ odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana a zároveň zrušil pozície viceprezidentov policajného zboru.Povedal to piatok na tlačovej konferencii bývalý minister vnútra Roman Mikulec Slovensko ). „Pred malou chvíľou som sa dozvedel, že došlo aj k zrušeniu pozícií viceprezidentov. Nie k odvolaniu, ale policajný zbor od piatkového dňa nebude mať viceprezidentov. Ja som veľmi zvedavý, ako pán Polakovič bude zvládať bez viceprezidentov výkon tak vážnej funkcie,“ povedal Mikulec.Rastislav Polakovič, doterajší zástupca okresného policajného riaditeľa v Starej Ľubovni, bude novým dočasne povereným prezidentom Policajného zboru. „Máme informácie, že z policajného zboru sa chystá odísť pomerne veľké množstvo slušných policajtov,“ dodal Mikulec.Poukázal na to, že Hamranovi nový minister neoznámil odvolanie do očí, dostal iba písomný rozkaz s tým, že má ísť do Popradu tri dni predtým, ako by odišiel do civilu na vlastnú žiadosť.Exminister zdôraznil, že ľudia dali Hamranovi za jeho prácu také vysvedčenie, že dôvera občanov v Políciu SR dosiahla rekordných 66,4 percenta.Podotkol, že on po nástupe do kresla ministra vnútra nechal vtedajšieho policajného prezidenta Milana Lučanského z čias predošlej vlády vo funkcii od marca do augusta, a našiel si čas nielen na to, aby s ním komunikoval, ale udelil mu aj medailu za zásluhy.„Poslať končiaceho policajného policajta tri dni predtým, ako sa mu končí výkon služby v Policajnom zbore, na druhý koniec republiky, nie je nič iné ako priamy dôkaz pomstychtivosti, detinskosti a malichernosti. Toto nie je žiadna nová politická kultúra, to je politická nekultúra,“ povedal Gábor Grendel (Slovensko).Zdôraznil, že dôležité je, aby políciu skutočne riadil policajný prezidenta nie rôzne tieňové štruktúry z podnikateľského prostredia.Podľa Grendela sa súčasné čistky dejú v duchu Ficovho hesla „nezostane po nich ani mastný fľak“. Nový kabinet hneď na prvom zasadnutí odvolal dvoch splnomocnencov vlády bez náhrady.Vo funkcii končí splnomocnenec pre národnostné menšiny László Bukovszký , ako aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero „Aký je to signál pre menšiny, keď nová vláda chce radšej nemať nikoho, ako týchto splnomocnencov. Pritom pán Bukovszký nebol nominantom vlády Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera, ale my sme ho zdedili po tretej Ficovej vláde a vo funkcii sme ho nechali,“ podčiarkol Grendel.Zároveň poukázal na to, že zatiaľ čo drvivá väčšina opozičných poslancov v tajnom hlasovaní podporila kandidatúru Petra Pellegriniho (Hlas-SD) na predsedu parlamentu, koalícia sa už tak veľkoryso k opozičnému kandidátovi na podpredsedu parlamentu Michalovi Šimečkovi (Progresívne Slovensko) nezachovala.„Drvivá väčšina koaličných poslancov ho nepodporila. Navyše, nová koalícia absolútne ignoruje zvyklosti a obrala opozíciu o výbory, ktoré jej podľa výsledkov parlamentných volieb patria,“ uviedol Grendel.