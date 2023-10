Divadelno – hudobné predstavenia učia, ako triediť odpad

27.10.2023 (SITA.sk) -Dvojjazyčné predstavenia pre deti z materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl sa na slovenskej strane konali od 17. do 19. októbra 2023. Divadelníci so sériou dvojjazyčných hudobno-divadelných predstavení O Balynce, dobrém štěněti, počas ktorých sa deti nielen zabavia, ale aj niečo naučia, zavítali do Hlohovca, Trenčína a Ladiec. Samozrejme, šnúra predstavení pokračovala aj v Českej republike. Deti sa počas predstavení mohli do deja aktívne zapájať prostredníctvom vopred naučených piesní a na vlastnej koži si vyskúšali základné princípy ekologického správania.Už prvý ročník predstavení sa tešil veľkému úspechu a stretol sa s pozitívnymi reakciami. A druhá séria predstavení je na tom rovnako. "Veľmi sa tešíme, že sa po predstaveniach stretávame iba s pozitívnymi reakciami, či už sú to nadšené deti a ich výkriky, aké to bolo skvelé, alebo pochvalné slová od pedagógov na druhej strane, ktorí veľmi pozitívne vnímajú edukáciu cez kultúrne predstavenie," povedala riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK Katarína Kretter, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v oblasti triedenia. Vštepovanie týchto základných princípov má veľký zmysel už od útleho veku. "Edukácia detí v oblasti triedenia odpadu je jednou z našich priorít. Deti si vedia veľmi rýchlo osvojiť návyky správneho nakladania s odpadom, a to, čo sa sami naučia, prinášajú domov, a ďalej tak vzdelávajú svojich rodičov aj starých rodičov," doplnila Kretter. "Predstavenia už celkovo videli tisícky detí, čo nás nesmierne teší, lebo zo skúseností vieme, že doma sa z nich stávajú akísi ambasádori triedenia a kontrolujú všetkých členov domácnosti, či naozaj triedia a ako. V konečnom dôsledku je tak každý ďalší správne vytriedený odpad úspechom pre nás všetkých, lebo iba ten dostane druhú šancu, neskončí na skládke a môže byť zrecyklovaný," dodala Katarína Kretter.V hudobnej rozprávke O Balynce, dobrém štěněti, popretkávanej chytľavými pesničkami, hrali štyria herci a účinkovali v nej aj bábky. Šteniatko Balyna spoločne s partiou kamarátov objavilo zabudnutú záhradu, v ktorej vládol čarodejník – kocúr Robert. Ale jeho kúzla jedného dňa prestali fungovať, pretože v záhrade začal panovať veľký neporiadok. Deti pomohli šteniatku záhadu s neporiadkom vyriešiť, dokonca ukázali, že aj ony vedia veľmi dobre triediť odpad, a tak mohol kocúr Robert opäť bez problémov čarovať. "Rozprávka O Balynce, dobrém štěněti je určená pre deti prvého stupňa alebo deti materských škôl. Prostredníctvom stoviek detí, ktoré sa predstavení zúčastnili sa tak dôležité informácie dostanú aj priamo k rodičom," uviedol šéf divadelného súboru Libor Balák. "Deti prišli na predstavenia dokonale pripravené, s vedomosťami o triedení, takže môžeme povedať, že snaha pedagógov jednotlivých škôl a metodického oddelenia divadla priniesla svoje ovocie," doplnil.Prístup k triedeniu odpadu je v Česku aj na Slovensku podobný a deti sú rovnaké asi všade. "Jediné, čo tieto deti odlišuje, je naozaj len to, na ktorej strane hranice sa nachádzajú. Zvedavé a učenlivé sú slovenské aj české deti rovnako," doplnil Balák. Keďže išlo už o druhý ročník týchto predstavení, nechýbalo ani porovnanie a Libor Balák z Medzinárodného Divadla detí po skončení predstavení skonštatoval: "Je vidieť, že deťom nie je otázka triedenia cudzia a z roka na rok sa zlepšujú, čo potvrdzujú aj ich pohotové reakcie." Predstavenia ešte v rámci tejto divadelnej série pokračovali aj v Českej republike. Divadelníci ročne odohrajú rozprávku O Balynce približne 120-krát. V česko-slovenskej verzii sa tešila už vyše 50 reprízam. Okrem už vzniknutej slovenskej verzie pripravuje divadlo spoluprácu aj so Škótskom či Poľskom.Informačný servis