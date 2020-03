Minister Heger avizuje veľký deficit verejných financií a dostal aj otázku o trinástych dôchodkoch

Ekonomika sa bude otriasať ešte niekoľko rokov

Historicky jeden z najhorších rokov

21.3.2020 - Pre nastupujúcu vládu je momentálne najdôležitejšie zabezpečiť ochranu obyvateľstva a ekonomiky. V relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol nastupujúci minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO)."Deficit verejných financií bude veľmi veľký, bude tým poznačené Slovensko niekoľko rokov, nebude to rok, dva, s tým sa budeme musieť vysporiadať," povedal.Ak bude podľa neho deficit verejných financií, ako hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, oproti plánom o 2 percentuálne až 6 percentuálnych bodov vyšší, môže dosiahnuť až do 9 % hrubého domáceho produktu."To je taký zásah do dlhu Slovenska, ktorý nebude možné s prichádzajúcou recesiou, ochladzovaním a koronavírusom znižovať, pretože ekonomika sa bude otriasať v základoch ešte niekoľko rokov," upozornil.Nastupujúci minister financií sa vyhol priamej odpovedi na otázku, či sa budú vyplácať trináste dôchodky. "Všetko závisí od situácie, v akej sa Slovensko ocitne," povedal. Nastupujúca vláda podľa Hegera dedí krajinu v nejakom stave a ten stav bude jasne vidieť v najbližších mesiacoch. "Nechcem nič prejudikovať," zdôraznil.Odchádzajúci podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD) v relácii priznal, že prichádzajú ťažšie ekonomické časy. "Trinásty dôchodok a jeho zachovanie však bude pre nás kľúčové," povedal. Upozornil na to, že penzisti trinásty dôchodok neusporia, ale ho celý minú na zaplatenie základných životných potrieb."Neprichádza ťažšie obdobie len pre Slovensko, ale pre celú Európu a celý svet, aj tlak z hľadiska Európskej komisie na dodržiavanie štátneho rozpočtu a jeho deficitu bude úplne iný," tvrdí Raši."Pre Slovensko bude tento rok historicky asi jeden z najhorších rokov, aké sme z ekonomického hľadiska na Slovensku zažili," upozornil Heger. Podľa neho je potrebné pripraviť legislatívu k odkladu daňových priznaní pri dani z príjmu."Veľmi dôležité bude zabezpečiť financovanie, aby sme vedeli hotovostne prekryť celé toto obdobie," povedal. Firmám, ktoré v súčasnosti podľa Hegera zápasia s chýbajúcimi tržbami, bude treba pomôcť s odkladom splátok voči štátu alebo bankám. Jedným z opatrení by mal byť aj odklad splátok úverov v bankách bez negatívneho záznamu dlžníka v úverovom registri."Je dôležité, aby ľudia nemali ten zápis v registri, ale aj pre banky je dobré, aby ľudia takéto zápisy nemali, lebo im to znižuje ich kredit," povedal Heger. Takýto krok je podľa neho určite potrebné urobiť.Prioritou novej vlády bude podľa Hegera zabezpečiť ochranné prvky pre zdravotníckych pracovníkov vzhľadom na hrozbu šírenia koronavírusu. "Dôležitý bude účinný a efektívny manažment všetkých týchto tokov, toto je najvyššia priorita," tvrdí. Nastupujúca vláda podľa neho urobí všetko pre to, aby práve zdravotnícki pracovníci dostali ochranné prvky. Ocenil to, že ľudia si sami šijú rúška."Ukazuje to, že Slováci vedia byť zodpovední a sú ochotní si navzájom pomáhať," povedal. Bývalý vicepremiér Richard Raši zdôraznil, že v súčasnosti je z hľadiska ochrany pred šírením koronavírusu potrebné zabezpečiť "všetko pre všetkých".