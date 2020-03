Žena naletela podvodníkom v online zoznamke, dvaja muži ju obrali o tisíce dolárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2020 - Dvaja muži zo Spojených štátov amerických sa priznali, že prostredníctvom online zoznamky okradli ženu z Kentucky o 757-tisíc dolárov (v prepočte približne 707-tisíc eur). Obvinenými sú Kahad A. Wuupini zo Seattlu a Thomas D. Inkoom z Newarku v New Jersey. Obaja majú africký pôvod.Žena si myslela, že komunikuje so seržantom menom James Nehmer. Požiadali ju, aby poslala peniaze potrebné na vymyslené investície. Obeť poslúchla a počas štyroch mesiacov poslala spomínanú sumu. Páchatelia potom peniaze posunuli osobám či firmám v USA a Ghane.Dvojica by si mala rozsudok vypočuť v júli. Každý z nich čelí maximálne 20 rokom za mrežami. V kauze figuruje aj Baaki Abdul Majeed zo Seattlu, ktorý sa postaví pred súd 1. júna.