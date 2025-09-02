|
Minister Huliak spúšťa historicky prvú výzvu pre cestovný ruch a kúpeľníctvo, podporu možno získať aj spätne – VIDEO
Sektor cestovného ruchu a kúpeľníctva môže v najbližších mesiacoch získať významnú finančnú injekciu.
Sektor cestovného ruchu a kúpeľníctva môže v najbližších mesiacoch získať významnú finančnú injekciu. Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravilo výzvu v hodnote 19 miliónov eur, ktorá má podporiť projekty realizované od apríla tohto roka.
Minister Rudolf Huliak o tom informoval na tlačovej konferencii s tým, že o dotácie budú môcť žiadať obce, mestá, podnikateľské subjekty, kúpeľné zariadenia aj profesijné združenia.
Zmeny vo výzve
Výzva má podľa ministra priniesť niekoľko zmien oproti predchádzajúcim schémam. „Chceme umožniť financovanie aj pre tie projekty, ktoré už sú v procese realizácie alebo dokončené, vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu,“ uviedol. Zároveň upozornil, že žiadať bude možné aj spätne – na iniciatívy, ktoré začali po prvom apríli 2025.
Medzi ďalšie novinky patrí zjednodušený proces žiadania. Podľa Huliaka by sa malo vyžadovať len nevyhnutné minimum dokumentácie. „Naším cieľom je, aby bol systém čo najdostupnejší a neodradil žiadateľov byrokraciou,“ dodal.
Finančný strop je 500-tisíc eur
Podpora má byť vyplácaná formou predfinancovania, pričom vyplatenie peňazí je naplánované najneskôr do 15. decembra tohto roka.
Finančný strop pre jeden projekt je stanovený na 500-tisíc eur. Ministerstvo očakáva, že o podporu prejavia záujem najmä menšie obce a kúpeľné zariadenia, ktoré sa často potýkajú s obmedzenými rozpočtami.
Na príprave výzvy spolupracovali odborníci z Fondu na podporu cestovného ruchu a viaceré zastrešujúce organizácie. Podľa Huliaka sa na nej podieľali aj zástupcovia Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky, združenia SK8, Združenia miest a obcí Slovenska, ako aj asociácie hotelov, reštaurácií a kúpeľov.
