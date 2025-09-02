Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Minister Huliak spúšťa historicky prvú výzvu pre cestovný ruch a kúpeľníctvo, podporu možno získať aj spätne – VIDEO


Tagy: Dotácie Minister cestovného ruchu a športu SR

Sektor cestovného ruchu a kúpeľníctva môže v najbližších mesiacoch získať významnú finančnú injekciu.



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 09 02 124650 676x449 2.9.2025 (SITA.sk) -

Sektor cestovného ruchu a kúpeľníctva môže v najbližších mesiacoch získať významnú finančnú injekciu. Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravilo výzvu v hodnote 19 miliónov eur, ktorá má podporiť projekty realizované od apríla tohto roka.


Minister Rudolf Huliak o tom informoval na tlačovej konferencii s tým, že o dotácie budú môcť žiadať obce, mestá, podnikateľské subjekty, kúpeľné zariadenia aj profesijné združenia.



Zmeny vo výzve


Výzva má podľa ministra priniesť niekoľko zmien oproti predchádzajúcim schémam. „Chceme umožniť financovanie aj pre tie projekty, ktoré už sú v procese realizácie alebo dokončené, vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu,“ uviedol. Zároveň upozornil, že žiadať bude možné aj spätne – na iniciatívy, ktoré začali po prvom apríli 2025.



Medzi ďalšie novinky patrí zjednodušený proces žiadania. Podľa Huliaka by sa malo vyžadovať len nevyhnutné minimum dokumentácie. „Naším cieľom je, aby bol systém čo najdostupnejší a neodradil žiadateľov byrokraciou,“ dodal.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Finančný strop je 500-tisíc eur


Podpora má byť vyplácaná formou predfinancovania, pričom vyplatenie peňazí je naplánované najneskôr do 15. decembra tohto roka.


Finančný strop pre jeden projekt je stanovený na 500-tisíc eur. Ministerstvo očakáva, že o podporu prejavia záujem najmä menšie obce a kúpeľné zariadenia, ktoré sa často potýkajú s obmedzenými rozpočtami.


Na príprave výzvy spolupracovali odborníci z Fondu na podporu cestovného ruchu a viaceré zastrešujúce organizácie. Podľa Huliaka sa na nej podieľali aj zástupcovia Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky, združenia SK8, Združenia miest a obcí Slovenska, ako aj asociácie hotelov, reštaurácií a kúpeľov.




Zdroj: SITA.sk - Minister Huliak spúšťa historicky prvú výzvu pre cestovný ruch a kúpeľníctvo, podporu možno získať aj spätne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dotácie Minister cestovného ruchu a športu SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bujňák vyzdvihol poslanecký návrh Ferenčáka, väčšia ochrana ústavy by pomohla zachovať aj členstvo Slovenska v Únii
<< predchádzajúci článok
Blanár obhajuje Ficovu cestu do Číny, pripomína Korčokove vlastné slová. Opozícia vraj nemá jasno, čo vlastne chce

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 