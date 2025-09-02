Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Blanár obhajuje Ficovu cestu do Číny, pripomína Korčokove vlastné slová. Opozícia vraj nemá jasno, čo vlastne chce


Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Opozícia Premiér Slovenskej republiky vojna na Ukrajine

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Juraj Blanár (Smer-SD) kritizuje vyjadrenia



Zdieľať
683802a8c3f33272298585 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Juraj Blanár (Smer-SD) kritizuje vyjadrenia opozície týkajúce sa premiérovej cesty do Číny. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) odcestoval na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny a absolvuje aj bilaterálne rokovania.

Pod výzvu sa podpísali viaceré opozičné strany


Viaceré opozičné subjekty túto cestu kritizovali. Predsedovi vlády tiež tri desiatky zástupcov parlamentnej aj mimoparlamentnej opozície zaslali list, ktorým ho vyzvali, aby svoju cestu využil v prospech presadzovania mieru a ľudských práv vo svete. Rovnako ho vyzvali, aby apeloval na čínske vedenie, aby zastavilo akúkoľvek podporu vojnovým aktivitám Ruska proti Ukrajine a využilo svoj vplyv na Ruskú federáciu a prispelo k čo najrýchlejšiemu ukončeniu agresie Ruska proti Ukrajine.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Iba mierové riešenie, ktoré bude rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, môže priniesť stabilitu do nášho regiónu,“ zdôraznili. Pod listom sú podpísaní poslanci Progresívneho Slovenska (PS), strany Sloboda a Solidarita (SaS), hnutia Slovensko, Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) aj mimoparlamentných Demokratov. Na sociálnej sieti jeho text zverejnil poslanec SaS Ondrej Dostál.

Minister Blanár vo svojom vyjadrení pripomenul minulé výroky Ivana Korčoka (PS), ktorý sa v roku 2021 vyjadril, že Slovensko je pripravené prehlbovať spoluprácu aj obchodnú výmenu s Čínou. „Toto je jedno z mála tvrdení, ktoré som ocenil, keď bol Ivan Korčok ministrom vo vláde Igora Matoviča. Ale, samozrejme, ako bolo vtedajšej koalícii vlastné, ostalo len pri slovách,“ povedal Blanár.

Korčok podľa Blanára stratil dôveryhodnosť


Rovnako pripomenul aj Korčokove slová z februára tohto roka o tom, že ak americký prezident Donald Trump nanovo kreslí mapu sveta, Európa sa musí zariadiť, a že by sme mali viac spolupracovať s Čínou.

„Aj s tým by sa dalo súhlasiť, ak by to Korčok myslel vážne. Ale ľudia mu neveria. Neuverili mu ani pri kandidatúre na prezidenta a nezvolili ho, a nedá sa mu uveriť ani to, čo tvrdil doteraz o budovaní slovensko-čínskych vzťahov, pretože len čo sa dozvedel, že do Pekingu smeruje predseda vlády Robert Fico, kde si uctí obete II. svetovej vojny a bude rokovať s najvyššími predstaviteľmi Číny a Ruska, už sa spustil krik progresívcov, aby premiér nikam nešiel,“ vraví šéf slovenskej diplomacie.

Kritika zaznela aj na adresu KDH


Je toho názoru, že zástupcovia PS by si mali premyslieť, čo naozaj chcú. Rovnako by podľa Blanára mali skontrolovať svoje vyjadrenia, aby sa nestávalo, že raz chcú vzťahy s Čínou budovať a inokedy nie.

„Snáď ich neovplyvnilo čoraz progresívnejšie Kresťanskodemokratické hnutie, ktorého predseda stratil úctu a pokoru voči všetkým obetiam II. svetovej vojny. Podľa neho by Robert Fico nemal cestovať do Pekingu pri príležitosti 80. výročia konca vojny, lebo veď čínska armáda nás predsa neoslobodila... Toto nepotrebuje komentár, ale pripomeniem predsedovi KDH, že my si vážime všetkých, ktorí bojovali proti fašizmu a nacizmu, a vždy si ich aj budeme uctievať. Napríklad sme tak urobili aj v Spojených štátoch, hoci územie Slovenska priamo neoslobodili ani Američania,“ obrátil sa minister vo svojej kritike na ďalší opozičný subjekt.

Smerom k predstaviteľom opozície zdôraznil, že 80. výročie porážky fašizmu a nacizmu si zaslúži úctu kedykoľvek a kdekoľvek „Ak sa neviete zhodnúť ani na takomto hodnotovom základe, tak ma to len uisťuje v tom, že mier pre vás neznamená vôbec nič,“ uzavrel svoje vyjadrenie.


Zdroj: SITA.sk - Blanár obhajuje Ficovu cestu do Číny, pripomína Korčokove vlastné slová. Opozícia vraj nemá jasno, čo vlastne chce © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Opozícia Premiér Slovenskej republiky vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Minister Huliak spúšťa historicky prvú výzvu pre cestovný ruch a kúpeľníctvo, podporu možno získať aj spätne – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Najvyššie položená kalvária v strednej Európe má za sebou obnovu, pribudli tri nové diela – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 