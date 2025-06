Minister investícií Migaľ ubezpečil premiéra Fica, že Slovensko dokáže vyčerpať eurofondy

Eurofondy prechádzajú revíziou

Dvesto miliónov naspäť samosprávam

30.6.2025 (SITA.sk) - Minister investícií Samuel Migaľ v pondelok premiéra Roberta Fica Smer-SD ) ubezpečil, že nevyčerpané eurofondy dokáže Slovensko vyčerpať a peniaze neprepadnú. V súčasnosti je totiž vyčerpaných je len osem percent z eurofondového balíka, a to už prešla polovica programovacieho obdobia. Nové rozpočtové obdobie sa začína 1. januára 2028.Minister deklaroval, že pri vynaložení maximálneho úsilia a revízii eurofondov budeme schopní tieto peniaze využiť. „To je silné slovo, pretože ak hovorí minister, že tých 12 miliárd zostane v slovenskom prostredí a nebudeme musieť peniaze vracať naspäť do rozpočtu EÚ, je to niečo, čo treba maximálne oceniť,“ povedal premiér na tlačovej besede po návšteve na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Na Slovensko tečú eurofondy prostredníctvom troch kanálov – z Plánu obnovy a odolnosti, z Pôdohospodárskej platobnej agentúry a cez MIRRI z Programu Slovensko. Eurofondy na Slovensku aktuálne prechádzajú revíziou a až jedna miliarda eur podľa slov predsedu vlády môže ísť do iných oblastí. Spomenul oblasti ako vodovody a kanalizácia, cesty, mosty, energetika, podpora podnikateľov či nájomné bývanie.Fico sa obáva, že po zastavení dodávok ruských energií do EÚ od januára 2028 môže prísť k zvýšeniu cien energií. „Možnosť využívať európske fondy aj na kompenzácie, pokiaľ ide o domácnosti a priemysel, je preto pre nás absolútne vítaná,“ podotkol. Migaľa zároveň požiadal, aby bol lídrom pri vyjednávaní s Európskou komisiou o novom rozpočte.Splneným cieľom ministra investícií je podľa premiéra zrýchlenie čerpania eurofondov a zachránených 700 miliónov eur pre Slovensko. Ďalšou splnenou úlohou je zabezpečenie financovania superpočítača, vďaka ktorému budú mať slovenskí vedci prístup k špičkovej infraštruktúre. Zároveň, že na podporu inovatívnych startupov bolo vyčerpaných 43 miliónov eur.Fico ubezpečil, že zablokovaných 200 miliónov eur pre samosprávy sa dostane naspäť do miest, obcí a samosprávnych krajov. „My vieme, čo robíme, inak tie peniaze prepadnú,“ povedal na margo zablokovania peňazí a negatívnych reakcií zo strany samospráv.Fico ocenil, že Migaľ sa plne hlási k plneniu programového vyhlásenia vlády a aj ho napĺňa. „Dohodli sme sa, že pokiaľ pôjde o témy, ktoré nie sú pokryté programovým vyhlásením vlády, máte právo vysloviť aj iný názor. Ale zatiaľ sa mi zdá, že naša komunikácia a spolupráca je na vysokej úrovni a napomáha to plneniu programového vyhlásenia vlády,“ adresoval Migaľovi.