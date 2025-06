Dlhému čakaniu v radoch na doklady je koniec, v Bratislave otvoria druhé klientské centrum

Rokujú o ďalších pracoviskách

Parkovanie bude bezplatné

30.6.2025 (SITA.sk) - Bratislava bude mať druhé klientské centrum. Ministerstvo vnútra SR tak sľubuje koniec dlhému čakaniu v radoch na doklady. Druhé klientské centrum sa v Bratislave otvorí na jeseň a bude sídliť na Studenej ulici v Ružinove v obchodnom centre Styla pri Zlatých pieskoch. Klientské centrum tak bude dostupné najmä z predmestských lokalít.Ministerstvo vnútra dospelo k rozhodnutiu zriadiť v Bratislave ďalšie klientské centrum pre vývoj situácie v hlavnom klientskom centre na Tomášikovej ulici. Toto centrum ročne vybaví takmer 52-tisíc klientov, no jeho kapacita dlhodobo nepostačuje, keďže jeho služby využívajú v značnej miere aj ľudia bez trvalého pobytu v Bratislave, ktorí v hlavnom meste študujú či pracujú.Ako rezort informoval, pre začiatok verejnosť v novom klientskom centre nájde najvyužívanejšie služby oddelenia dokladov, postupne sa však jeho služby rozšíria. Ministerstvo vnútra rokuje o ďalších pracoviskách s viacerými úradmi a inštitúciami. Predpokladá sa, že by nové klientské centrum mohlo denne vybaviť 200 až 250 žiadateľov o doklady.Rezort vnútra tak verí, že sa skrátia čakacie doby v klientskom centre na Tomášikovej ulici, a tiež na ďalších troch oddeleniach dokladov v Bratislave.„Na oddeleniach dokladov v hlavnom meste v minulom roku podalo žiadosť o pas takmer 63-tisíc osôb, o občiansky preukaz viac ako 71-tisíc osôb a o vodičský preukaz takmer 22-tisíc osôb,“ priblížil štátny tajomník ministerstva vnútra Patrik Krauspe s tým, že v tomto roku vďaka pravidelným dodávkam je vydávanie dokladov stabilné.Situáciu v Bratislave totiž v minulom roku komplikoval nedostatok čistopisov. „Minulé vedenie ministerstva vnútra obstaranie tejto dôležitej komodity zanedbalo. Vydávanie pasov meškalo a ministerstvo vnútra muselo pristúpiť k vracaniu správnych poplatkov," dodal rezort vnútra.„Ministerstvo vnútra od začiatku uvažovalo lokalizovať nové klientske centrum čo najviac na okraj Bratislavy, aby jeho návštevníci nezvyšovali dopravnú záťaž v hlavnom meste. Toto je situované blízko diaľnice, očakávame preto, že bude cieľom najmä ľudí bývajúcich v satelitoch pri Bratislave, ktorí majú obmedzené možnosti využívať hromadnú dopravu,“ doplnil Krauspe.Dobrá dopravná dostupnosť bola súčasťou jednou z podmienok realitného prieskumu kancelárskych priestorov. Prihlásili sa pritom dvaja uchádzači. Lacnejšiu a výhodnejšiu ponuku dala spoločnosť vlastniaca OC Styla, ktorá okrem vhodnejšej lokality v porovnaní s konkurenčnou ponukou, ponúkla aj možnosť bezplatného parkovania. Klienti tak budú môcť využiť bezplatné parkovanie v okolí.Ministerstvo ďalej priblížilo, že priestory na prízemí sú bezbariérové a do klientského centra sa dá dobre dostať aj z mesta električkou alebo autobusmi. Prenajímateľom priestorov na Studenej ulici je spoločnosť Zlaté Piesky Properties a. s., s ktorou ministerstvo vnútra uzatvorilo nájomnú zmluvu na desať rokov s možnosťou predĺženia.