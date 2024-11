Minister Keketi podpísal Memorandum o spolupráci s predstaviteľmi HoReCa sektora, posilniť chce atraktivitu Slovenska

Fungovať bude aj Fond na podporu cestovného ruchu

Nižšia DPH pre gastro a ubytovanie

Uvažuje sa o znížení záťaže na prepitné

13.11.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRaŠ SR) podpísalo Memorandum o spolupráci s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) . Memorandum vzniklo s cieľom systematickej podpory a rozvoja HoReCa sektora, posilnenia jeho konkurencieschopnosti a zvýšenia atraktivity Slovenska ako destinácie pre domácich aj zahraničných návštevníkov.Kľúčovými opatreniami ministerstva sú okrem podpory vzdelávania a zamestnanosti aj konkrétne investície, ako napríklad navýšenie príspevkov pre krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu (KOCR a OOCR) na 15 miliónov eur a tiež legislatívne zmeny, ktoré zlepšia podmienky pre sezónne zamestnávanie v celom sektore cestovného ruchu.„Od budúceho roka začne fungovať Fond na podporu cestovného ruchu, ktorý každoročne prinesie do sektora ďalších 20 miliónov eur na rozvoj infraštruktúry. Všetky tieto finančné prostriedky umožnia regionálnym organizáciám realizovať nové projekty, ktoré by bez podpory SNS a nášho ministerstva nemali šancu na uskutočnenie,“ doplnil minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi.Významným krokom k podpore cestovného ruchu je aj vznik Fondu na podporu cestovného ruchu, ktorým sa vláda zaviazala ročne prispievať 20 miliónmi eur na rozvoj infraštruktúry v regiónoch. „Takéto investície otvoria nové príležitosti pre rozvoj turizmu a zlepšia kvalitu služieb po celom Slovensku,“ poznamenal Keketi.Navyše, zníženie DPH na 5 % pre gastro a ubytovacie služby, ktoré ministerstvo presadilo, má pozitívny dopad na podnikateľské prostredie a okrem zachránených 15 000 pracovných miest umožní vytvoriť až 1 200 nových pracovných pozícií v sektore.„DPH na ubytovacie a stravovacie služby na Slovensku bude od budúceho roka na historicky najnižšej úrovni. Ministerstvo potvrdilo, že jeho vznik bol opodstatnený. Všetci vieme, že nižšia DPH nie je zázračný liekom na všetky naše problémy, avšak pre hotelierov predstavuje obrovskú šancu na udržanie svojej konkurencieschopnosti, zvyšovanie kvality svojich služieb, stabilizovanie personálu, doriešenie dlhov z minulých období, ale aj vývoj nových produktov a skvalitňovanie zážitkov pre svojich hostí,“ vysvetľuje viceprezident AHRS, Patrik Bočkay.Ministerstvo spolu s SNS zároveň pripravuje opatrenia na zníženie odvodovej záťaže na prepitné, čím by sa mali posilniť personálne kapacity a zlepšiť pracovné podmienky v sektore.Keketi zdôraznil, že okrem týchto opatrení ministerstvo podporuje aj ambíciu Slovenska získať Michelinskú hviezdu pre slovenské reštaurácie, čo by predstavovalo nielen medzinárodné uznanie kvality slovenskej gastronómie, ale aj oslovenie novej cieľovej skupiny tzv. gastroturistov a zvýšenie návštevnosti Slovenska.Obe strany veria, že Memorandum o spolupráci zabezpečí nielen stabilitu sektora, ale prispeje aj k dlhodobému rozvoju Slovenska ako atraktívnej destinácie pre domácich aj zahraničných turistov.