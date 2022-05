Minister Korčok ocenil zlatou plaketou austrálskeho podnikateľa so slovenskými koreňmi Franka Lowyho

Frank Lowy

Sir Lowy sa narodil v roku 1930 v židovskej rodine vo Fiľakove v Československu. Európu opustil spolu s blízkymi pod vplyvom vojnových udalostí a nárastu protižidovských nálad. Životné cesty Franka Lowyho viedli cez Francúzsko do Palestíny, Izraela, a napokon do Austrálie. V roku 2017 ho za jeho prínos pre podnikateľské prostredie a filantropiu povýšila do rytierskeho stavu kráľovná Alžbeta II.