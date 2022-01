Minister Korčok odcestuje na Ukrajinu, Sulíka zas čaká cesta do Spojených arabských emirátov

Naď pôjde do Švédska a Belgicka

Sulík a ďalší letia do Emirátov

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) odcestuje na zahraničnú cestu na Ukrajinu v dňoch 7. a 8. februára tohto roka. Ďalšia cesta ho čaká 28. februára až 1. marca 2022 do Švajčiarska.Vyplýva to z návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na február 2022. Materiál v stredu schválil kabinet.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) odcestuje podľa schváleného dokumentu do Švédska v dňoch 3. a 4. februára. Návšteva Belgicka ho čaká 16. a 17. februára.Vláda tiež schválila prijatie ministra obrany Slovinskej republiky Mateja Tonina v dňoch 27. až 30. januára tohto roka ministrom obrany Jaroslavom Naďom.Kabinet dodatočne schválil cestu vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) do Spojených arabských emirátov v dňoch 25. až 29. januára tohto roka. Vláda odsúhlasila aj návštevu ďalších predstaviteľov štátnych inštitúcií, ktorí sú na návšteve Spojených arabských emirátov v rovnakom termíne spolu vicepremiérom Sulíkom.Ide o Matúša Medveca, predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej, predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a Jána Rudolfa, predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR.