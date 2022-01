Slovensko poskytne nevyužité vakcíny partnerským krajinám, zapojí sa aj do humanitárnej pomoci pre ľudí

Prostriedky na rozvojové projekty

Vládne štipendiá

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - V závislosti od vývoja pandémie ochorenia COVID-19 bude Slovensko naďalej solidárne a pripravené poskytnúť materiálnu alebo finančnú pomoc za predpokladu, že budú v dostatočnej miere zabezpečené potreby jeho obyvateľov.Rovnako ako vlani sa poskytnú partnerským krajinám vakcíny, ktoré by zostali na Slovensku nevyužité. Uvádza sa to v dokumente o zameraní dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na tento rok, ktorý v stredu schválila vláda.V roku 2022 sú prostriedky určené na rozvojové projekty v Gruzínsku, Keni a Moldavsku a tiež v regiónoch západný Balkán, Východné partnerstvo a Blízky východ. Slovensko sa v koordinácii s EÚ a členskými štátmi bude tiež zapájať do humanitárnej pomoci pre obyvateľov Afganistanu, vrátane afganských utečencov v iných krajinách.Tieto aktivity sa uskutočnia najmä prostredníctvom medzinárodných humanitárnych organizácií, ktoré majú dostatočné kapacity na pôsobenie v zložitých podmienkach Afganistanu.Ministerstvo životného prostredia SR má záujem odovzdávať partnerským krajinám skúsenosti v oblasti vodného a odpadového hospodárstva alebo na revitalizáciu a ochranu ohrozených vodných zdrojov. Slovenský hydrometeorologický ústav sa bude podieľať na aktivitách v regióne Strednej Ázie a západného Balkánu v oblasti monitorovania množstva a kvality podzemnej vody alebo výcviku pracovníkov hydrometeorologických služieb.Rezort školstva bude uplatňovať dvojstrannú rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií. Poskytnú sa pre 48 nových študentov z partnerských krajín a pre 215 študentov, ktorí už v súčasnosti študujú vo vyšších ročníkoch. Súčasťou programu vládnych štipendií sú aj vládne štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí.Ministerstvo financií bude Bosne a Hercegovine poskytovať skúsenosti pri prepojení strategického plánovania rozvoja a rozpočtu, Čiernej Hore rezort financií odovzdá skúsenosti napríklad v oblasti makroekonomických a fiškálnych analýz a regulácie hazardných hier. So Severným Macedónskom bude rezort financií zdieľať skúsenosti v boji proti šedej ekonomike, daňovým únikom a podvodom.