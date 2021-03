Minister Korčok oznámil Matovičovi svoju demisiu, vo štvrtok ju príjme prezidentka Čaputová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS ) rovnako ako minister školstva Branislav Gröhling (SaS) oznámil v utorok 23. marca premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), že podáva demisiu.Informoval o tom hovorca strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Šprlák s tým, že demisiu oboch ministrov príjme prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 25. marca o 14:00. Vzhľadom na to, že Korčok sa nachádza v Bruseli, informoval písomne Matoviča o svojej demisii a rozlúčil sa so svojimi kolegami.„Bolo mi potešením s vami spolupracovať, spoznať vás ako kolegyne a kolegov. Politika prináša aj takéto situácie ako dnes, keď spolu s ďalšími kolegami odchádzame z vlády. Prosím vás, aby ste pri akomkoľvek vnútropolitickom vývoji, urobili maximum pre dodržanie programového vyhlásenia vlády v oblasti zahraničnej a európskej politiky,“ napísal Korčok členom vlády.Za Korčoka sa v stredu na rokovaní vlády rozlúčil s členmi kabinetu štátny tajomník Martin Klus (SaS). „Zdá sa totiž, že je v tomto zložení nateraz posledné. O to viac si prajem, aby kríza čím skôr prehrmela a aby sme sa v zrekonštruovanej štvorkoalícii čím skôr vrátili k tomu, na čo sme dostali mandát od občanov - urobiť život na Slovensku lepším,“ napísal vo svojom profile na sociálnej sieti Klus.