Minister školstva Gröhling podáva demisiu, oznámil to aj prezidentke Čaputovej

aktualizované 24. marca 10:09



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2021 (Webnoviny.sk) -Minister školstva Branislav Gröhling SaS ) podáva demisiu. Oznámil to v stredu počas rokovania vlády.Doplnil, že to oznámil už aj prezidentke Zuzane Čaputovej , ktorá ho prijme vo štvrtok 25. marca o 14:00 v Prezidentskom paláci. „Som vďačný, že som dostal možnosť, aby sme naštartovali zmeny vo vzdelávaní a posunuli školstvo do 21. storočia,“ doplnil Gröhling.Za posledné dva týždne podľa jeho slov urobil maximum, aby sa politická situácia nepremietla do škôl. „Predpripravili sme školy na to, ak sa začne lámať situácia s pandémiou, aby sa po Veľkej noci mohli otvárať 9. ročníky alebo druhý stupeň,“ dodal s tým, že školstvo bolo preňho za posledný rok prioritou a stále ňou ostáva.Vytvoril sa však priestor, aby sa zastabilizovala situácia vo vláde aj v Národnej rade SR (NR SR) . Verí, že demisiou sa vytvorí priestor na rekonštrukciu vlády, aby sa celá situácia upokojila „a aby sme následne v rámci vlády, ktorá bude vytvorená, mohli pokračovať ďalej.“V utorok 23. marca zasadla podľa Gröhlinga Republiková rada strany Sloboda a Solidarita (SaS) aj poslanecký klub. „Vydebatovali sme si všetky veci a na základe výsledkov či už republikovej rady alebo klubu budeme konať jednotlivé úkony. V tomto sme jednotní a stabilní,“ zdôraznil.