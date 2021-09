Minister Korčok potvrdil, že Slovensko má záujem o korektné vzťahy s Ruskom

Dôsledky plynovodu Nordstream II

Vzťahy Európskej únie a Ruska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS ) potvrdil, že Slovenská republika má v zmysle nedávno prijatej Bezpečnostnej stratégie SR záujem o korektné vzťahy s Ruskou federáciou.Urobil tak po stretnutí so svojim rezortným kolegom z Ruska Sergejom Lavrovom , s ktorým sa v New Yorku stretol vo štvrtok 23. septembra. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Obaja ministri potvrdili konanie medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko – technickú spoluprácu a za dôležitú označili aj spoluprácu v oblasti energetiky. Korčok uviedol, že plynovod Nordstream II je už realitou, ale je potrebné sa vysporiadať aj s jeho dôsledkami pre energetickú bezpečnosť.„Musíme pritom objektívne vidieť, že Nordstream II znižuje význam Slovenska ako tranzitnej krajiny, cez ktorú prúdi ruský plyn do západnej Európy, a to aj s negatívnymi finančnými dopadmi na Slovensko,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.Korčok označil rozhovor s Lavrovom za veľmi otvorený. Konštatoval počas neho aj to, že dochádza k zhoršovaniu vzťahov Európskej únie (EÚ) a Ruska od roku 2014, kedy došlo k anexii ukrajinského polostrova Krym.Slovenský minister vysvetlil, že zdôrazňovanie princípu suverenity a teritoriálnej integrity je životným záujmom Slovenska. „Tento princíp zdôrazňujeme aj v súvislosti s Ukrajinou, ktorá je naším priamym susedom,“ uzavrel minister.Korčok s Lavrovom sa dohodli na ďalšom pokračovaní politického dialógu a šéf ruskej diplomacie pozval slovenského ministra na návštevu Moskvy.