Osobnosťou architektúry a stavebníctva 2021 sa podľa ocenení ASB GALA stal Ing. arch. Iľja Skoček

O vydavateľstve JAGA

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - 15. ročník ocenení ASB GALA prebehol tento rok už tradične pred plným hľadiskom. Ocenených bolo spolu 10 spoločností a 3 osobnosti. ASB Osobnosťou architektúry a stavebníctva sa podľa odbornej poroty stal Ing. arch. Iľja Skoček ml. – architekt a predseda predstavenstva SKA. Odborná verejnosť si hlasovaním na www.asb.sk spomedzi nominovanej pätice osobností vybrala dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave prof. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD., ktorý sa zaslúžil o vznik tzv. vertikálnych ateliérov, kde môžu študenti rôznych ročníkov súčasne študovať pod vedením zvoleného architektonického štúdia. V aktuálnom školskom roku si študenti vyberajú spomedzi 25 uznávaných slovenských architektonických ateliérov.V predošlom ročníku ASB GALA prišlo k zmene v kategórii ASB Developer roka. Nominácie sú výsledkom hodnotenia jednotlivých projektov, na základe ktorých sa do súťaže developerské spoločnosti kvalifikujú. Objektívne kritériá zostavila realitno-poradenská spoločnosť JLL spolu s organizátorom súťaže – vydavateľstvom JAGA. Kvalitatívne a kvantitatívne kritériá sú zostavené tak, aby medzi najlepšími mohli byť nielen veľkí hráči, ale aj takí, ktorí stavajú menšie, ale kvalitné a prínosné projekty. V aktuálnom ročníku boli ocenené 3 developerské kategórie. Ocenenia ASB Developer roka v segmente rezidencie si odniesli spoločnosti YIT Slovakia (1. miesto), J&T REAL ESTATE (2. miesto) a ITB Development (3. miesto). HB Reavis uspel s projektom Nivy Tower a získal hlavnú cenu v segmente administratívy. CTP Invest SK si odniesol hlavnú cenu v segmente priemyslu a logistiky. Víťazom hlasovania verejnosti podľa asb.sk sa stala Proxenta."V tomto roku sme pristúpili k čiastočnej objektivizácii hodnotenia i v kategórii ASB Stavebná firma roka," približuje Peter Halász, konateľ vydavateľstva JAGA. Na základe finančných a ekonomických údajov zostavila spoločnosť CRIF – odborný partner tejto kategórie – nominácie, o ktorých následne hlasovala odborná porota. "Cielene sme sa odklonili od hodnotenia firmy s najvyšším obratom, ktoré každoročne uverejňujeme v ročenke ASB ALMANACH, a dali šancu spoločnostiam, ktoré vedeli v minulom roku najšikovnejšie využiť svoj potenciál," dodáva.Ani v tejto kategórii nie je len jeden laureát. Firmy s obratom nad 35 miliónov eur sú hodnotené v hlavnej kategórii ASB Veľká stavebná firma, od 10 do 35 miliónov eur v ASB Stredná stavebná firma a s obratom 5 až 10 miliónov eur v kategórii ASB Malá stavebná firma.Ocenenia získali Strabag (ASB Veľká stavebná firma, ktorá sa stala aj víťazom hlasovania podľa asb.sk), NOPE (ASB Stredná stavebná firma) a HM Košice (ASB Malá stavebná firma).Po ročnej pauze redakcia časopisu opäť odovzdala ocenenie Špeciálna cena ASB GALA. Laureátom sa stal zakladateľ a majiteľ slovenského vydavateľstva SLOVART Juraj Heger najmä za popularizáciu svetovej i domácej architektúry. "Z publikácií vydavateľstva Slovart cítiť, že obsah je dôležitý, no forma neustupuje. Ak hovoríme o popularizácii architektúry, nezabúdajme ani na knihy o slovenskej architektúre v anglickom jazyku, ktoré zviditeľňujú to najlepšie, čo na Slovensku máme," dopĺňa Denisa Kureková, šéfredaktorka časopisu ASB.Víťaz podľa odbornej poroty:Víťaz internetového hlasovania:Víťaz podľa odbornej poroty:Víťaz podľa odbornej poroty:Víťaz podľa odbornej poroty:Víťaz podľa internetového asb.sk:Víťaz:Víťaz:Víťaz podľa internetového asb.sk:Juraj Heger – vydavateľstvo SLOVARTVydavateľstvo JAGA pôsobí na slovenskom vydavateľskom trhu od roku 1993. Pôvodne sa formovalo ako knižné vydavateľstvo, od roku 2002 vydáva časopisy z oblasti stavebníctva, architektúry a bývania. Vydáva odborné časopisy ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis, Stavebné materiály, TZB Haustechnik, Inžinierske stavby a Správa budov, ako aj populárne časopisy Môj dom, Urob si sám, Tvorivé bývanie a Záhrada. Internetové magazíny Mojdom.sk, Urobsisam.sk, Zahrada.sk a ASB.sk patria k lídrom vo svojich segmentoch. Od roku 2007 je organizátorom rešpektovaného podujatia ASB GALA, ktoré každoročne oceňuje významné spoločnosti a osobnosti z oblasti architektúry a stavebníctva.Informačný servis