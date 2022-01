Minister Korčok vyvracia Ficove dezinformácie o dohode s USA, neotvára cestu pre americké základne

Dohoda prešla procesom podľa ústavy

Fico účelovo preskakuje časti zmluvy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) odmietol, že by sa Dohodou o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA otvorila cesta pre americké základe, či sa mohli na Slovensku umiestniť jadrové zbrane.Uviedol to v diskusii s predsedom opozičnej strany Smer – sociálna demokracia Robertom Ficom v relácii O päť minút dvanásť v RTVS.Zároveň podotkol, že zmluva neobmedzuje kompetencie Vlády SR a Národnej rady SR rozhodovať o každom vstupe amerických či iných ozbrojených síl na slovenské územie. Zdôraznil, že dohoda prešla riadnym procesom podľa Ústavy SR.Robert Fico v relácii kritizoval, že táto obranná zmluva je nezmeniteľná a v parlamente nie je priestor na žiadne pozmeňujúce návrhy. Podľa neho Slovensko túto zmluvu vôbec nemuselo podpisovať, lebo nejde o zmluvu s NATO, ale bilaterálnu dohodu medzi Slovenskom a USA. Za riešenie považuje odmietnutie zmluvy parlamentom a opätovné rokovanie o nej.„Nie je to tak, že my už nemôžeme urobiť vôbec nič. Z právneho hľadiska je zmluva dojednaná, ale viete, čo robíme? Tu sa vyčíria vody a ukáže sa, kto z obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, chce vytĺkať politické body,“ reagoval Korčok. Podľa neho predseda Smeru-SD tiež účelovo preskakuje, že sa v zmluve uvádza, že americká strana môže používať iba tie časti z letísk, ktoré si určí Slovensko. Dementoval tak tvrdenie, že Slovensko USA odovzdáva celé letiská na Sliači a v Kuchyni.V prípade, že sa prezidentka SR Zuzana Čaputová obráti so zmluvou na Ústavný súd SR, budú sa musieť podľa Korčoka s tým vyrovnať. Poukázal však na to, že zmluvu pripomienkovali nielen Ministerstvo spravodlivosti SR či Legislatívna rada Vlády SR, a tí v nej nenašli rozpor s ústavou.