V Rakúsku sa budú proti koronavírusu povinne očkovať všetci dospelí, deti z plánu vynechali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rakúska vláda v nedeľu predstavila pozmenený návrh legislatívy o povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Povinne sa podľa nového plánu budú musieť očkovať obyvatelia vo veku od 18 rokov a nie od 14 rokov, ako vláda pôvodne zamýšľala. Kľúčové aspekty plánu však zostávajú aj v konečnej verzii.Vláda chce, aby ju parlament schválil vo štvrtok. Legislatíva o povinnej vakcinácii proti koronavírusu by v Rakúsku mala nadobudnúť účinnosť na začiatku februára.Rakúske úrady budú najprv písomne informovať všetky domácnosti o nových pravidlách. Od polovice marca začne polícia pri bežných kontrolách overovať aj to, či ľudia sú zaočkovaní. Ľudia, ktorí nebudú môcť predložiť doklad o zaočkovaní, budú písomne vyzvaní, aby to urobili a ak doklad ani potom nepredložia, dostanú pokutu 600 eur.Ak rakúske úrady dospejú k záveru, že pokrok v oblasti zaočkovanosti nie je dostatočný, pošlú upomienku tým, ktorí ešte nie sú vakcinovaní. Ak ani to nebude fungovať, dostanú predvolanie na očkovanie, a ak sa nedostavia, uložia im pokutu. Pokuty môžu dosiahnuť sumu 3 600 eur na osobu.