Minister Korčok zdôraznil potrebu zvýšenej podpory EÚ voči krajinám Východného partnerstva

Vzťahy s Ruskom sa nevyvíjajú dobre

Znepokojivý vývoj v Bielorusku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) podčiarkol potrebu zvýšenej podpory Európskej únie (EÚ) voči krajinám Východného partnerstva a vyzval na intenzívnejšiu mieru angažovanosti EÚ v hodnotových témach. Minister sa dnes zúčastnil na pravidelnom rokovaní šéfov diplomacií členských krajín EÚ.Súčasťou zasadnutia bolo aj prvé rokovanie s novým ministrom zahraničných vecí USA Antonym Blinkenom od jeho nástupu do funkcie. Informoval o tom Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).V rámci hodnotenia vzťahov EÚ s Ruskom rezonovala nedávna návšteva vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ Josepa Borrella v Moskve. „Tieto rokovania jasne ukázali, že vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa nevyvíjajú dobre. Negatívny zlom prišiel v roku 2014 anexiou Krymu, konfliktom na Donbase. Aj keď chceme mať s Ruskom konštruktívne vzťahy, nemôžeme obrátiť list a tváriť sa, že sa nič nestalo,” povedal Korčok. Dodal, že spoluprácu EÚ a Ruska kazia udalosti, akými je otrávenie politika a jeho následné odstavenie z politickej súťaže v Rusku.Zároveň uviedol, že vývoj situácie v Bielorusku je naďalej mimoriadne znepokojivý. Doplnil, že kroky režimu Alexandra Lukašenka voči predstaviteľom nezávislých médií, ľudskoprávnym organizáciám, vrátane organizácie Viasna96, či Bieloruskej asociácii novinárov, predstavujú neakceptovateľné zásahy do slobody názoru a prejavu.Korčok opätovne požiadal Európsku komisiu (EK), aby urýchlene predstavila konkrétny Ekonomický plán pre demokratické Bielorusku. Šéf slovenskej diplomacie zároveň priblížil, že otvorený dialóg medzi EÚ a USA v otázkach zahraničnopolitických a bezpečnostných priorít by mal byť pravidelnou súčasťou zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci. Jej súčasťou by mali byť výrazná angažovanosť EÚ s podporou USA na Ukrajine a západnom Balkáne.