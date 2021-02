Sto miliónov je pre cestovný ruch málo, minister dopravy Doležal bude žiadať navýšenie pomoci

Gastro prevádzky čakajú na podporu

Denne posúdia 150 žiadostí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Stomiliónový balík pomoci pre cestovný ruch je podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala nedostatočný. Ako informoval hovorca rezortu Ivan Rudolf, hoci vláda predpokladala, že táto suma pokryje fixné náklady podnikateľom v sektore cestovného ruchu vrátane gastroprevádzok až do konca tohto roka, už dnes je podľa ministerstva zrejmé, že to tak nebude.„Prepad tržieb v tomto sektore je taký výrazný, že vyčlenených sto miliónov eur pokryje pokles výpadku fixných nákladov iba za minulý rok. Ministerstvo dopravy sa preto bude uchádzať o navýšenie peňazí do schémy pomoci,” povedal minister Doležal. O akú sumu pôjde však nekonkretizoval.Ministerstvo tiež reagovalo na informácie platformy Stále máme chuť, podľa ktorej štyri z piatich gastro prevádzok stále nedostali podporu zo schémy pomoci.Ako vysvetlil šéf rezortu dopravy, ministerstvo má na posúdenie žiadosti 30 pracovných dní a na vyplatenie peňazí ďalších 30 pracovných dní. Lehota na vyplatenie peňazí od spustenia schémy 15. decembra tak uplynie až v polovici marca.„Áno, je pravda, že v niektorých prípadoch je lehota na vybavenie žiadosti predĺžená, napríklad ak dostaneme neúplnú žiadosť, v tomto prípade kontaktujeme žiadateľov a prosíme ich o doplnenie žiadosti,” spresnil Doležal.S cieľom zrýchliť kontrolu a posudzovanie žiadostí prijalo ministerstvo 20 brigádnikov. Denne skontroluje a posúdi približne 150 žiadostí. Priemerná doba vybavenia žiadosti je pritom 40 dní.