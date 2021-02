Minister Krajniak oznámil predĺženie Prvej pomoci, živnostníci môžu získať viac peňazí (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Minister sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak predstavil ďalšie navrhované zmeny v rámci poskytovania Prvej pomoci. V rámci Prvej pomoci ++ sa predlžuje jej vyplácanie do 30. júna a rozširuje sa okruh podporených osôb.Príspevky budú odstupňované podľa poklesu tržieb vo viacerých rovinách, než tomu bolo doteraz. Najnižší príspevok stúpne z 270 na 330 eur, najvyšší z 810 na 870 eur.V opatrení 4A môžu dokonca SZČO dostať až 870 eur, namiesto doterajších 315, a to za predpokladu, že si doplatia do 15. februára dobrovoľné poistné. Žiadatelia taktiež nebudú musieť podpisovať nové dodatky. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister práce Milan Krajniak.