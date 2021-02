Z lyžovačky išli do karantény desiatky ľudí, porušili obmedzenia a hrozí im mastná pokuta

Využili nejasnosti v nariadeniach

Nulová tolerancia

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúska polícia dala do povinnej karantény 96 cudzincov po tom, čo ich prichytila počas lyžiarskej dovolenky, ktorou porušili obmedzenia proti šíreniu nového koronavírusu Cudzinci sú podozriví z toho, že využili nejasnosti v nariadeniach, aby mohli zostať v tirolskom stredisku St. Anton am Arlberg, pričom sa niektorí zaregistrovali na miestne adresy alebo povedali, že si hľadajú prácu.Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že rakúske svahy sú otvorené, no len pre miestnych. Polícia narazila na cudzincov v piatok počas prehliadok 44 hotelov a chát v rezorte.Boli medzi nimi Dáni, Švédi, Nemci, Íri, Rumuni, Poliaci, Austrálčania a Briti. Všetkých poslali do karantény a musia absolvovať PCR testy na koronavírus. Každému hrozí pokuta do 2 180 eur.Minister vnútra Karl Nehammer sa v súvislosti s policajnou operáciou vyjadril, že „ktokoľvek, kto poruší pravidlá súvisiace s ochorením COVID-19 a zostane v našej krajine bez opodstatnenia, musí dostať pokutu“. Tirolský hajtman Günther Platter zase povedal, že v regióne bude platiť „nulová tolerancia“ pre všetkých, čo porušujú pravidlá.V Rakúsku platia prísne pravidlá pre ľudí prichádzajúcich z iných krajín, vrátane povinných karantén.