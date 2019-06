Minister Lajčák rokoval v Kyjeve so Zelenským o prímerí v Donbase

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák (druhý zľava) a ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin (druhý sprava) počas tlačovej konferencie v Kyjeve vo štvrtok 13. júna 2019. Foto: TASR - Erik Rédli Foto: TASR - Erik Rédli

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev/Bratislava 13. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák rokoval vo štvrtok v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o potrebe prímeria na východe Ukrajiny.Minister Lajčák navštívil Ukrajinu v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Svojou návštevou nadviazal na svoju januárovú cestu do Kyjeva a na líniu kontaktu v Donbase.Zelenskyj sa podľa Lajčáka snaží dosiahnuť mier na východe Ukrajiny, na čo je však potrebná spolupráca oboch strán zapojených do konfliktu.povedal Lajčák.dodal minister.Lajčák sa vyjadril aj k súčasnej ústavnej situácii na Ukrajine.povedal minister a dodal, že táto situácia spôsobuje problémy aj v súvislosti s mierovými procesmi na východe Ukrajiny.Lajčák podľa svojich slov vyjadril podporu politike prezidenta Zelenského a využije aj pondelkové stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ na to, aby ich informoval o situácii.Minister Lajčák absolvoval vo štvrtok aj bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Pavlom Klimkinom. Ministri na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznili potrebu dosiahnutia udržateľného prímeria na východe Ukrajiny, aby bolo možné pokračovať v zlepšovaní humanitárnej situácie a životných podmienok obyvateľov.Šéfa slovenskej diplomacie prijal aj bývalý prezident Ukrajiny Leonid Kučma, ktorý v súčasnosti pôsobí vo funkcii osobitného predstaviteľa ukrajinského prezidenta pre rokovania v rámci trojstrannej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase.Minister Lajčák sa stretol aj so zástupcami mimovládnych organizácií pôsobiacich na Ukrajine a navštívil priestory úradu Koordinátora projektov OBSE na Ukrajine (PCU), ktorý si v tomto období pripomína 20. výročie svojho založenia.OBSE počas slovenského predsedníctva v rámci projektu PCU "Budovanie spôsobilosti Ukrajiny na humanitárne odmínovanie" odovzdá odmínovací materiál v hodnote 280.000 eur, na ktorom sa finančne podieľala aj SR.